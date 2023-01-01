Первый новорожденный появился в 2023 году в Волжском Волгоградской области









Ровно в полночь в новогоднюю ночь в больнице №3 в городе Волжском Волгоградской области родилась девочка. Как сообщили в облкомздраве, малышка стала первым новорожденным ребенком в регионе в новом 2023 году.

Вес девочки 2960,52 см. Ее мама – 29-летняя жительница Ленинского района Волгоградской области. Это второй ребенок в семье.



