Первый новорожденный появился в 2023 году в Волжском Волгоградской области

Общество 01.01.2023 11:35
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01.01.2023 11:35
Ровно в полночь в новогоднюю ночь в больнице №3 в городе Волжском Волгоградской области родилась девочка. Как сообщили в облкомздраве, малышка стала первым новорожденным ребенком в регионе в новом 2023 году.
Вес девочки 2960,52 см. Ее мама – 29-летняя жительница Ленинского района Волгоградской области. Это второй ребенок в семье.
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