







Список советов, как встретить новый год без ущерба для здоровья, подготовили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, нельзя пропускать завтрак и обед 31 декабря – это защита от вечернего переедания. Спиртное надо употреблять в меру.





Алкоголь увеличивает тягу к сладкому и жирному, «отключает» центр насыщения в голове. В опьянении адекватно оценить и контролировать объемы потребляемой пищи практически невозможно.





Главная причина переедания заключается в том, что все остаются за праздничным столом, густо заполненным едой в течение всего праздничного вечера. Если еда прямо перед вами, а делать больше нечего, то единственное, что остается — это есть, и поднимать бокалы.





Используйте защиту временем (садитесь за стол не раньше 21 часа) и расстоянием (отходите от стола), а, чтобы была причина переместиться, продумайте программу праздника заранее, запланируйте конкурсы, розыгрыши, подвижные игры, так вы не дадите гостям заскучать, и будет повод периодически выходить из-за стола. Обязательно двигайтесь, отправляйтесь на прогулку по городу, в гости, полюбуйтесь городской елкой.





Специалисты также рекомендуют начать застолье со свежих овощей, зелени и нежирных белковых блюд. Обязательно нужно двигаться – петь, танцевать, играть с детьми. Так, один час танцев позволит потратить с удовольствием более 300 ккалорий!





Также необходимо больше общаться, но не спорить. Стресс, который появляется во время споров, увеличивает аппетит.





Во всем нужно придерживаться золотой середины – не отдаваться пищевой распущенности, но и не стоит встречать бой курантов с сухариком и ромашковым чаем.





И еще – во время застолья надо больше пить. Но не алкоголь, не соки и газировку, а чистую воду.





Если вы будете придерживаться хотя бы части из этих советов, утро 1 января не принесет вам страданий и разочарований.