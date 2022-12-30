Общество

Роспотребнадзор советует волгоградцам больше пить в новогоднюю ночь: но не алкоголь

Общество 30.12.2022 08:26
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30.12.2022 08:26



Список советов, как встретить новый год без ущерба для здоровья, подготовили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, нельзя  пропускать завтрак и обед 31 декабря – это защита от вечернего переедания. Спиртное надо употреблять в меру.

Алкоголь увеличивает тягу к сладкому и жирному, «отключает» центр насыщения в голове. В опьянении адекватно оценить и контролировать объемы потребляемой пищи практически невозможно.

Главная причина переедания заключается в том, что все остаются за праздничным столом, густо заполненным едой в течение всего праздничного вечера. Если еда прямо перед вами, а делать больше нечего, то единственное, что остается — это есть, и поднимать бокалы.

Используйте защиту временем (садитесь за стол не раньше 21 часа) и расстоянием (отходите от стола), а, чтобы была причина переместиться, продумайте программу праздника заранее, запланируйте конкурсы, розыгрыши, подвижные игры, так вы не дадите гостям заскучать, и будет повод периодически выходить из-за стола. Обязательно двигайтесь, отправляйтесь на прогулку по городу, в гости, полюбуйтесь городской елкой.

Специалисты также рекомендуют начать застолье со свежих овощей, зелени и нежирных белковых блюд. Обязательно нужно двигаться – петь, танцевать, играть с детьми. Так, один час танцев позволит потратить с удовольствием более 300 ккалорий!

Также необходимо больше общаться, но не спорить. Стресс, который появляется во время споров, увеличивает аппетит.

Во всем нужно придерживаться золотой середины – не отдаваться пищевой распущенности, но и не стоит встречать бой курантов с сухариком и ромашковым чаем.

И еще – во время застолья надо больше пить. Но не алкоголь, не соки и газировку, а чистую воду.

Если вы будете придерживаться хотя бы части из этих советов, утро 1 января не принесет вам страданий и разочарований.


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