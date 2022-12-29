В Волгограде сегодня, 29 декабря, семьям еще десяти военнослужащих, погибших в зоне проведения спецоперации, передали ордена Мужества. Церемония прошла с участием замгубернатора Геннадия Шевцова и военного комиссара Волгоградской области Андрея Летунова в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».
Указом президента России Владимира Путина к награде посмертно представлены:
- капитан Щеткин Дмитрий Александрович,
- старший лейтенант Тюкин Александр Дмитриевич,
- сержант Жусупов Нариман Маратович,
- сержант Евдокимов Владимир Викторович,
- младший сержант Мартиросян Саргис Эдуардович,
- младший сержант Шутов Александр Юрьевич,
- ефрейтор Асрян Владик Норайрович,
- ефрейтор Грянченко Михаил Николаевич,
- рядовой Лысов Олег Васильевич,
- рядовой Булгаков Максим Алексеевич.