В Волгограде выкупят 23 участка для строительства дороги к арбитражному суду









В Волгограде 23 земельных участка подлежат изъятию у собственников в связи со строительством дороги в границах от улицы Калинина до Одесской, ведущей к арбитражному суду, который возводится в настоящее время в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение облкомтранса, речь идет о земле на улице Огарева, Баррикадной, Циолковского.





На пути новой трассы оказались различные сооружения, а также гаражи.





Собственникам участков и объектов будет выплачена компенсация. В случае несогласия владельцев с предложенными условиями выкупа вопрос о принудительном изъятии участков будет решаться в суде.



