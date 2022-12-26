Волгоградцам рассказали о погоде в Новый год и январские праздники

Жителей Волгоградской области новогодняя погода продолжает «радовать» стабильностью. Уже на протяжении нескольких лет отсутствие снега и крепкого мороза в новогоднюю ночь — норма. Специалисты Волгоградского гидрометцентра рассказали журналистам информагентства, какую погоду в этом году ждать под бой курантов и что будет на длинных новогодних праздниках.

— В оставшиеся до Нового года дни погоду будет определять активная циклоническая деятельность. Циклоны пройдутся по центральным районам Европейской части России, — рассказала ИА «Высота 102» начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского гидрометцентра Наталья Алатырцева. — Волгоградская область будет находиться в теплых секторах циклонов. Ожидается неустойчивая погода, что подразумевает под собой осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь.

По словам специалиста, в среду, 28 декабря, в Волгограде и области вероятны умеренные осадки в виде мокрого снега, снега с дождем. В течение всей предновогодней недели сохранятся гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица.

— В течение недели температура в ночные часы по региону составит от ноля до -5 градусов. И только в Заволжье возможно понижение до -6...-11 °С. Днем по области от ноля до +5 градусов, — добавляет синоптик. — В новогоднюю ночь волгоградцев также ожидает неустойчивая погода. 30 и 31 декабря в областном центре пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем. Температура в ночной период составит -1...-6 °С, днем от ноля до +5 °С.

Как уточнила прогнозист, подобная погода в декабре для Волгограда не в новинку. Однако этот декабрь, по оценкам метеорологов, не самый теплый. В отдельные годы столбики термометров даже в январе показывали до +7 градусов.

Наталья Алатырцева отметила, что согласно предварительному прогнозу, с 1 января 2023 года неустойчивая погода также сохранится.

— Значительного понижения температуры не ожидается. Перед Рождеством возможно небольшое похолодание, — заключила специалист.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»