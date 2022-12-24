Житель Волгоградской области откопал сундук со старинными колоколами









Житель Суровикинского района Николай Тормосин нашел клад со старинными колоколами. Как сообщает ИА «Высота 102», о необычной находке сообщил телеграм-канал Новоаннинский сегодня.





На спрятанное под землей сокровище житель Новомаксимовского сельского поселения наткнулся, когда исследовал территорию с помощью металлоискателя. Так он обнаружил сундук, в котором лежали старинные колокола диаметром 62 и 84 см.





Колокола могли принадлежать Покровской церкви станицы Верхнее-Чирской. Храм был построен в 1866 году. Станицу затопили во время строительства Волго-Донского канала, а жители перебрались на новое место. Однако церковь разрушили ранее, в 30-х годах.







Но, вероятно, некоторые колокола удалось спрятать.





Находка уже отправлена в Москву для реставрации. А после завершения работ колокола установят в храме.