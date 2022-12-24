Житель Волгоградской области откопал сундук со старинными колоколами

Фото телеграм-канала Новоаннинский сегодня
Общество 24.12.2022 11:21
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24.12.2022 11:21
Фото телеграм-канала Новоаннинский сегодня
Житель Суровикинского района Николай Тормосин нашел клад со старинными колоколами. Как сообщает ИА «Высота 102», о необычной находке сообщил телеграм-канал Новоаннинский сегодня.
На спрятанное под землей сокровище житель Новомаксимовского сельского поселения наткнулся, когда исследовал территорию с помощью металлоискателя. Так он обнаружил сундук, в котором лежали старинные колокола диаметром 62 и 84 см.
Колокола могли принадлежать Покровской церкви станицы Верхнее-Чирской. Храм был построен в 1866 году. Станицу затопили во время строительства Волго-Донского канала, а жители перебрались на новое место. Однако церковь разрушили ранее, в 30-х годах.
Но, вероятно, некоторые колокола удалось спрятать.
Находка уже отправлена в Москву для реставрации. А после завершения работ колокола установят в храме.
Фото телеграм-канала Новоаннинский сегодня
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