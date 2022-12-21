Общество

Туман и гололедица: какая погода ждет волгоградцев в ближайшие три дня

Общество 21.12.2022 20:25
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21.12.2022 20:25


В Волгограде в ближайшие три дня синоптики прогнозируют туман и гололедицу. При этом дневные температуры составят от +2 до +4 градусов. 

— Завтра, 22 декабря, в областной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Сильные осадки маловероятны. На дорогах гололедица, — рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском гидрометцентре. — Ветер юго-западного направления 4-9 м/с. Ночью по городу -2...-4 °С, в дневные часы воздух прогреется до +1...+3 °С.

В пятницу, 23 декабря, волгоградцам не стоит ждать ни снега, ни дождя. Ночью и утром возможен туман. На дорогах по-прежнему гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Ночью за окном -1...-3 °С, после обеда температура поднимется до +2...+4 °С.

— В субботу, 24 декабря, в областном центре также без существенных осадков и временами туман. На дорогах гололедица. Ветер южной четверти 9-14 м/с. Ночью в городе-герое около ноля, днем +2...+4 °С, — добавили волгоградские прогнозисты.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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