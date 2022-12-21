«В два раза ярче»: в ЦПКиО Волгограда на киберпанк-елке зажгли звезду

В Центральном парке культуры и отдыха сегодня, 21 декабря, на арт-елке в стиле киберпанк зажгли звезду. По словам гендиректора ООО «Парк» Андрея Еркина, необычная ель второй год подряд становится одной из самых популярных в России.





— Сегодня в парке зажглась звезда на всем полюбившейся киберпанк-елочке, — рассказал Еркин. — Специалисты парка сконструировали ее самостоятельно. Автором объекта является архитектор Денис Вогель. Елка размещена вблизи снежных горок. В этом году звезда будет светить в два раза ярче основных светодиодов.





Елку в стиле киберпанк установили ЦПКиО в прошлом году. Конструкция высотой девять метров выполнена в форме спирали с полутораметровой пятиконечной звездой на макушке. Необычный арт-объект украшен 280 светодиодами. Иллюминацию на необычной ели будут включать каждый день с 16.00 до 23.00.





Фото: ООО «Парк»

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