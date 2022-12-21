Волгоградскую область прикрыли от огня









В Волгоградской области открыли новое пожарное депо, которое стало 120-м в составе региональной противопожарной службы.

Как сообщили в областной администрации, с вводом в работу этого подразделения в регионе закрывает вопрос по 100-процентному прикрытию отдаленных территорий Волгоградской области от огня. Такую задачу, напомним , глава региона ставил на оперативном совещании в обладмине в апреле 2021 года.













Новое пожарное депо открылось в хуторе Закутском Среднеахтубинского района. Оно рассчитано на семь населенных пунктов, в которых проживает более 4 тысяч человек. Сотрудники этого подразделения смогут также оперативно выезжать на ландшафтные возгорания, которые случаются и в Волго-Ахтубинской пойме.

В этом депо будут нести круглосуточное дежурство 11 пожарных-спасателей. Здесь есть все необходимое: кабинеты для обучения, комнаты отдыха и приема пищи, технические и санитарные помещения. В автопарке - два новых пожарных автомобиля высокой проходимости, есть специальное пожарно-техническое снаряжение.

В 2014 году в составе областной противопожарной службы было всего 56 пожарных депо, сейчас - 120. Только с начала текущего года открылись 15 пожарных депо. Закуплены 90 пожарных автомобилей, новое пожарно-спасательное оборудование.

Сегодня в распоряжении пожарных подразделений — свыше 250 единиц техники. В штате 1710 сотрудников.

Фото: архив ИА «Высота 102» / администрация Волгоградской области