«Прикрыть регион от огня»: в Волгоградской области усилят противопожарную защиту

Общество 19.04.2021 11:47
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19.04.2021 11:47
Дополнительные задачи по обеспечению безопасности жителей и инфраструктуры Волгоградской области от пожаров поставил сегодня на оперативном совещании глава региона. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областной администрации, с наступлением теплой погоды в Волгоградской области отмечен рост ландшафтных пожаров и возгораний. С начала года их зарегистрировано уже более 1500 - это несколько выше среднемноголетних значений. Отмечено, что в большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор.
Губернатор поручил всем профильным органам исполнительной власти Волгоградской области, органам местного самоуправления во взаимодействии с ГУ МЧС России по региону и другими профильными территориальными подразделениями федеральных органов власти проводить постоянный мониторинг пожароопасной обстановки в муниципальных образованиях и незамедлительно реагировать на возгорания.
Необходимо, по словам Андрея Бочарова, продолжить плановую работу по доведению до 100% прикрытия территории Волгоградской области от огня до конца 2023 года. "В том числе уже в этом году открыть 16 дополнительных подразделений областной противопожарной службы с доведением их общего количества до 105, обеспечив к концу этого года 94% прикрытия территории Волгоградской области от огня", - сообщает обладминистрация.
В целях профилактики пожаров также необходимо завершить уборку территорий от сухой растительности и мусора, произвести опашку вокруг населенных пунктов и у лесных массивов, проводить регулярные рейды по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности, организовать патрули, привести в порядок действующие и создать новые минерализованные полосы, усилить работу с населением и провести учения.
"В связи с возможным дальнейшим обострением пожарной обстановки поручаю региональному комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения представить предложения по введению на территории Волгоградской области дополнительных мер по обеспечению противопожарной безопасности", — резюмировал губернатор.
Напомним, в Волгоградской области установлен пожароопасный период с 1 апреля. Силы и средства региональной противопожарной службы переведены на усиленный режим и находятся в повышенной готовности.
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