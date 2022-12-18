Общество

Волгоградцам рассказали, в каких случаях грипп приводит к смерти

Общество 18.12.2022 14:02
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18.12.2022 14:02


В Волгоградской области, как сообщили ИА «Высота 102» в регуправлении Роспотребнадзора, по итогам мониторинга циркулирующих вирусов выявлен грипп АH1/N1, известный также, как «свиной грипп». 

Главный внештатный специалист Минздрав России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, почему нельзя переносить грипп на ногах и к каким смертельным последствиям может привести пренебрежение должным лечением и постельным режимом.

— Грипп — это серьезное вирусное заболевание, которое крайне не рекомендуется переносить «на ногах», — считает специалист. — При начальных признаках заболевания необходимо сразу же обратиться к врачу и не заниматься самолечением! 

По словам медика, заболевший гриппом человек должен соблюдать постельный режим, находясь в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха (40-60%).

— Необходимо много пить и употреблять только легкую, жидкую и теплую пищу. Нельзя употреблять алкоголь, а занятия спортом и умственные нагрузки просто противопоказаны, — утверждает доктор. — Если соблюдать эти требования, то в подавляющем большинстве случаев уже на четвертый день болезнь начнет отступать. 

Однако, как утверждает Чуланов, если пойти наперекор врачам и здравому смыслу, то грипп может привести к довольно опасным последствиям. 

— Может развиться бактериальная инфекция (пневмония, бронхит, отит, гайморит). И тогда уже потребуется лечение антибиотиками. Именно бактериальные осложнения являются главной причиной смерти среди заболевших гриппом, — отмечает врач. — А физическая нагрузка во время болезни заставляет сердце работать на износ, что может привести к серьезным последствиям в виде аритмии, кардиомиопатии и миокардита. 

Для гриппа характерна сильная интоксикация организма, уточняет внештатный специалист Минздрава.

— Если человек недостаточно пьет, возникают различные поражения почек и печени, такие как гепатиты, пиелонефрит, гломерулонефрит. При гриппе возможно развитие менингита, отека мозга, менингоэнцефалита, как  осложнений после гайморита или отита. 

Владимир Чуланов уверен, что переносимый «на ногах» грипп представляет опасность не только для самого заболевшего, но и для окружающих.  

— Не следует торопиться выйти на работу или возобновить активную жизнь сразу после спада температуры. Организму необходимо время для восстановления! 

В Волгоградской области по-прежнему сохраняется активная циркуляция вирусов негриппозной этиологии с доминированием риновируса. Также выявлены метапневмовирус, парагрипп, РС-вирус. В регионе от гриппа привито 1 218 000 человек, из них больше 277 000 — это дети. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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