Общество

«Здесь был Никита». Бомж в Москве после погрома в пиццерии оставил волгоградский след: видео

Общество 18.12.2022 11:27
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18.12.2022 11:27


В Москве бездомный ночью проник в пиццерию и устроил там погром. Бомж вломился в одно из заведений возле делового центра «Москва-Сити», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал Baza. Похождения буйного мужчины попали на видео. 

— В полицию обратился менеджер одной из пиццерий возле делового центра «Москва-Сити». Он рассказал, что ночью кто-то проник в заведение, устроил там погром и оставил авторскую подпись. Под подозрение попал местный бомж Никита, давно околачивавшийся рядом. Внутри помещения он курил, пил дорогой (по 1000 рублей) сидр, а еще разбил несколько бутылок — видимо, чтобы не достались врагам. Еще бездомный долго провозился с кассой, да так, что даже поранил руку, — передает Baza. 

Уточняется, что Никита успокоился лишь после того, как из-за дыма от сигарет сработала пожарная сигнализация. Буйный мужчина вынес из пиццерии пару бутылок сидра и забрал 3000 рублей. На холодильнике им была оставлена надпись: «Здесь был Никита Беличенко 03.07.1998 Волгоград».


Судя по опубликованным кадрам, происшествие случилось 15 декабря около часа ночи. На видео некий человек через окно раздачи на четвереньках проникает внутрь заведения. Мужчина пытается вскрыть кассу, используя подручные предметы, в процессе прикладываясь к бутылке, оставленной рядом на столе.  

Видео: Baza / t.me 

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