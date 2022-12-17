Из спортзала на СВО: из Волгоградской области ушел отряд добровольцев

Общество 17.12.2022 08:55
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17.12.2022 08:55
Очередной отряд добровольцев, которые изъявили желание отправиться в зону СВО, проводили в Волгоградской области.
Как сообщили в Волгоградской епархии, поддержать дух воинов пришел иерей Николай Лихолетов, который еженедельно участвует в отправке добровольцев.
Мужчин снарядили самым необходимым – теплой одеждой, перчатками, термобельем, ковриками и другими вещами. После коллективной молитвы, добровольцев окропили святой водой.
Фото: Волгоградская епархия
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