Общество

Серые многогранники для красоты установили на бульваре в Волгограде

Общество 15.12.2022 14:04
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15.12.2022 14:04



Необычные украшения в виде двухметровых светодиодных многогранников появились на бульваре по улице Титова в Волгограде.
Как сообщили в мэрии, два арт-объекта установлены по обе стороны недавно отремонтированной лестницы, ведущей к проспекту Ленина на Первой продольной магистрали. В дневное время светодиодные многогранники представляют собой конструкции серого цвета. Вечером, вероятно, эти объекты преображаются.
В администрации города пояснили, что арт-объекты установили на средства, которые удалось сэкономить в ходе проведенной реконструкции общественного пространства на улице Титова.  



Работы выполнялись в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.
Протяженный бульвар вдоль улицы Титова в Краснооктябрьском районе благоустраивают в несколько этапов. Уже обновлена территория в границах от ул. Еременко до Первой продольной магистрали со стороны парка им. Гагарина. Здесь уложили новое тротуарное покрытие на площади порядка 9 тысяч квадратных метров, установили около 90 фонарей, парковую мебель, сделали поливочную систему, уложили свыше 13 тысяч квадратных метров газона и высадили более 3300 растений, в том числе и молодые саженцы каштана.
В 2023 году будет благоустроен участок в границах многоквартирных домов №№14-32 по улице Титова, в том числе зеленая зона, расположенная между проезжими частями. 
Фото: администрации Волгограда

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