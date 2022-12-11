Общество

В Москве похоронили погибшего в СВО 22-летнего комвзвода из Волгограда

Общество 11.12.2022 13:05
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11.12.2022 13:05


В спецоперации по защите Донбасса погиб 22-летний командир взвода Владислав Бакушин. Как стало известно ИА «Высота 102», военнослужащего похоронили в Москве на территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества». 

— Владислав окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Служил в Москве. Оттуда попал в зону СВО, — рассказали информагентству бывшие сослуживцы Бакушина. 

Известно, что Владислав окончил в Волгограде среднюю школу № 103 в Советском районе. Затем поступил в военное училище. Активно занимался спортом.

Фото: Валентина Никулина vk/com 

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