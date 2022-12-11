В Москве похоронили погибшего в СВО 22-летнего комвзвода из Волгограда

В спецоперации по защите Донбасса погиб 22-летний командир взвода Владислав Бакушин. Как стало известно ИА «Высота 102», военнослужащего похоронили в Москве на территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества».
— Владислав окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Служил в Москве. Оттуда попал в зону СВО, — рассказали информагентству бывшие сослуживцы Бакушина.
Известно, что Владислав окончил в Волгограде среднюю школу № 103 в Советском районе. Затем поступил в военное училище. Активно занимался спортом.
Фото: Валентина Никулина vk/com
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