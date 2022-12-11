Мокрый снег и штормовой ветер: какая погода ждет волгоградцев на новой неделе

В Волгоградской области на новой неделе продолжатся резкие скачки температуры. Синоптики прогнозируют штормовой ветер и мокрый снег.

— В понедельника, 12 декабря, в регионе без существенных осадков, в ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер юго-восточного направления с порывами до 15-20 м/с, — сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском гидрометцентре. — Ночью +2...-3 °С, при прояснении -5...-10 °С. Днем -3...+2 °С, в отдельных южных районах 0...+5 °С.

В среду, 13 декабря, по области облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный 15-18 м/с. Ночью при прояснениях -6...-11 °С, в дневной период 0...-5 °С.

— В Волгограде 12 декабря без существенных осадков, ветер юго-восточный с порывами до 15-18 м/с. Ночью в городе-герое -2...-4 °С, после обеда 0...+2 °С, — уточнили волгоградские синоптики. — 13 декабря в областной столице также без осадков, ветер юго-восточного направления со скоростью 9-14 м/с. Ночью в городе на Волге -5...-7 °С, днем -1...-3 °С.

Согласно данным сервиса Gismeteo, с 12 по 18 декабря в Волгограде ожидаются штормовой ветер и мокрый снег. Осадки пройдут со среды по пятницу. К выходным пойдет снег с дождем, а дневная температура в воскресенье поднимется до +5 °С. Скорость ветра на новой неделе будет составлять 15-18 м/с. Лишь в четверг и пятницу будет небольшое затишье. Ночные температуры на неделе будут колебаться от +2 до -4 градусов.

Сегодня, 11 декабря, в областном центре осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Днем столбики термометров покажут 0...+2 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»