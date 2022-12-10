Коммунальщики вырыли яму на месте пенного фонтана в центре Волгограда

Общество 10.12.2022 13:24
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10.12.2022 13:24
В Центральном районе Волгограда коммунальщики приступили к устранению течи на водопроводе около дома №14 по ул. Дымченко. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, за два дня бьющий из-под земли пенный фонтан успел залить водой дорогу перед подъездами и тротуары, которые покрылись толстой коркой льда. При этом в каток превратилась и территория рядом со зданием областной детской психиатрической больницы на Глазкова, 15а.
Напомним, накануне в компании «Концессии водоснабжения» пояснили, что сотрудники в ближайшее время займутся устранением порыва на водопроводе холодного водоснабжения. Сегодня во дворе дома начались работы – коммунальщики уже вырыли яму на месте фонтана.
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