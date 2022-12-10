Грибной сезон продолжился в Волгоградской области в морозы









Любители тихой охоты в Волгоградской области продолжают набивать корзины дарами леса, несмотря на трескучие морозы, которые стояли в первые дни декабря. Как сообщает ИА «Высота 102», в лесах по-прежнему можно найти грибы – вешенки, зимние опята и так называемые зеленушки.





На руку грибникам играет отсутствие снега. Поэтому дары леса не приходится искать под сугробами. К тому же вешенки и зимние опята растут в основном на пнях и деревьях и не боятся морозов.





Зеленушки не погибают из-за низких температур благодаря тому, что растут в основном в сосновой хвое, которая создает тепловую подушку. Так что, хотя новый год и не за горами, можно отправляться в лес за грибами. К слову, закоренелые волгоградские грибники в бесснежную зиму не оставляют свое любимое занятие и в январе.