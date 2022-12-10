Грибной сезон продолжился в Волгоградской области в морозы

Фото Новоаннинский сегодня VK
Общество 10.12.2022 08:55
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10.12.2022 08:55
Фото Новоаннинский сегодня VK
Любители тихой охоты в Волгоградской области продолжают набивать корзины дарами леса, несмотря на трескучие морозы, которые стояли в первые дни декабря. Как сообщает ИА «Высота 102», в лесах по-прежнему можно найти грибы – вешенки, зимние опята и так называемые зеленушки.
На руку грибникам играет отсутствие снега. Поэтому дары леса не приходится искать под сугробами. К тому же вешенки и зимние опята растут в основном на пнях и деревьях и не боятся морозов.
Зеленушки не погибают из-за низких температур благодаря тому, что растут в основном в сосновой хвое, которая создает тепловую подушку. Так что, хотя новый год и не за горами, можно отправляться в лес за грибами. К слову, закоренелые волгоградские грибники в бесснежную зиму не оставляют свое любимое занятие и в январе.
Фото Новоаннинский сегодня VK
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