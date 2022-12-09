













Жительница поселка Береславка Калачевского района Волгоградской области Елена Пудовкина и трое ее детей 4, 9 и 14 лет в одночасье стали погорельцами и лишились всего - единственного дома, документов и вещей. Как сообщила ИА «Высота 102» многодетная мать, трагедия случилась 5 декабря. Для семьи этот день стал «черным понедельником», который провел черту между до и после.

- Я работаю в детском саду. В тот день я как обычно повела младшего ребенка в детский сад, а средний пошел в школу. Старший сын был в Питере на конкурсе, - вспоминает Елена. - Около 10 утра мне позвонила соседка. Она сказала, что мой дом горит и я побежала домой.

Женщина добралась на место происшествия очень быстро, но к тому времени одноэтажный домик семьи Пудовкиных был полностью охвачен огнем. Пожар пытались тушить соседи, а уже потом подъехали пожарные. Однако спасти имущество они не смогли - дом сгорел дотла.













По официальной информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Калачевском районе поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 10.01.

- В поселке Береславка горел деревянный дом размером 10х10 м по всей площади. Пожарные расчеты 39-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 10.52. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - рассказали в региональном МЧС.

Елене пожарные сообщили, что возгорание началось с холодильника, а потом огонь быстро распространился по всей площади.

- Мы лишились единственного жилья. На данный момент мы с тремя детьми проживаем в однокомнатной квартире у своей знакомой. Администрация Береславского сельского поселения предоставляет временное жилье по договору социального найма, но состоянии данной квартиры предполагает вложения денежных средств, которых на данный момент у нас нет, - говорит многодетная мать. С мужем Елена в разводе, поэтому все навалившиеся проблемы вынуждена пока решать сама.

По ее словам, в трехкомнатной квартире, которую ей предоставляет администрация, давно никто не жил. Там от протечек вздулись полы, необходимо менять двери и входные замки, делать ремонт. Центр социальной защиты Калачевского района выделил погорельцам материальную помощь в размере 55 тысяч рублей, но этих денег матери с тремя детьми явно не хватит, чтобы решить насущные проблемы.

- Мы благодарны за эти средства. Но ситуация такая, что на восстановление дома этих денег не хватает. Я не понимаю, как быть в такой ситуации, как восстановить имущество и необходимые вещи, поэтому прошу помощи, - говорит Елена.

Связаться с Еленой Пудовкиной можно по номеру 8-995-422-71-70.













Фото и видео Елены Пудовкиной