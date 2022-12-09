Общество

«Прибежала с работы, а дом полыхает»: под Волгоградом мать с тремя детьми осталась без жилья после пожара

Общество 09.12.2022 19:28
0
09.12.2022 19:28





Жительница поселка Береславка Калачевского района Волгоградской области Елена Пудовкина и трое ее детей 4, 9 и 14 лет в одночасье стали погорельцами и лишились всего - единственного дома, документов и вещей. Как сообщила ИА «Высота 102» многодетная мать, трагедия случилась 5 декабря. Для семьи этот день стал «черным понедельником», который провел черту между до и после.
- Я работаю в детском саду. В тот день я как обычно повела младшего ребенка в детский сад, а средний пошел в школу. Старший сын был в Питере на конкурсе, - вспоминает Елена. - Около 10 утра мне позвонила соседка. Она сказала, что мой дом горит и я побежала домой.
Женщина добралась на место происшествия очень быстро, но к тому времени одноэтажный домик семьи Пудовкиных был полностью охвачен огнем. Пожар пытались тушить соседи, а уже потом подъехали пожарные. Однако спасти имущество они не смогли - дом сгорел дотла.



По официальной информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Калачевском районе поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 10.01. 
- В поселке Береславка горел деревянный дом размером 10х10 м по всей площади. Пожарные расчеты 39-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 10.52. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - рассказали в региональном МЧС.
Елене пожарные сообщили, что возгорание началось с холодильника, а потом огонь быстро распространился по всей площади.
- Мы лишились единственного жилья. На данный момент мы с тремя детьми проживаем в однокомнатной квартире у своей знакомой. Администрация Береславского сельского поселения предоставляет временное жилье по договору социального найма, но состоянии данной квартиры предполагает вложения денежных средств, которых на данный момент у нас нет, - говорит многодетная мать. С мужем Елена в разводе, поэтому все навалившиеся проблемы вынуждена пока решать сама.
По ее словам, в трехкомнатной квартире, которую ей предоставляет администрация, давно никто не жил. Там от протечек вздулись полы, необходимо менять двери и входные замки, делать ремонт. Центр социальной защиты Калачевского района выделил погорельцам материальную помощь в размере 55 тысяч рублей, но этих денег матери с тремя детьми явно не хватит, чтобы решить насущные проблемы. 
- Мы благодарны за эти средства. Но ситуация такая, что на восстановление дома этих денег не хватает. Я не понимаю, как быть в такой ситуации, как восстановить имущество и необходимые вещи, поэтому прошу помощи, - говорит Елена.
Связаться с Еленой Пудовкиной можно по номеру 8-995-422-71-70.



Фото и видео Елены Пудовкиной

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.12.2022 20:31
Общество 09.12.2022 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2022 20:15
Общество 09.12.2022 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2022 18:39
Общество 09.12.2022 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2022 16:46
Общество 09.12.2022 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2022 16:00
Общество 09.12.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2022 15:01
Общество 09.12.2022 15:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.12.2022 14:30
Общество 09.12.2022 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2022 13:27
Общество 09.12.2022 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2022 12:07
Общество 09.12.2022 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2022 11:12
Общество 09.12.2022 11:12
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2022 08:46
Общество 09.12.2022 08:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2022 08:24
Общество 09.12.2022 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.12.2022 07:59
Общество 09.12.2022 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2022 21:25
Общество 08.12.2022 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
08.12.2022 20:56
Общество 08.12.2022 20:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:31
Бенгальские фонтаны зажгли в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
Волгоград возьмет в лизинг пять дорожных машин почти за 69 млн рублейСмотреть фотографии
19:28
«Прибежала с работы, а дом полыхает»: под Волгоградом мать с тремя детьми осталась без жилья после пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
«Получил ранение, спасая товарищей»: в Волгограде увековечили память погибшего в СВО военного врачаСмотреть фотографии
17:30
В Волжском умер ребенок, выпавший из окна многоэтажки 31 маяСмотреть фотографии
17:28
В билайн стартовала новогодняя акция «Выгодный комплект при покупке с услугами связи и аксессуаром»Смотреть фотографии
16:46
Герой России космонавт Кудь-Сверчков передал ветеранам Волгограда флаг города, побывавший на орбитеСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде иномарка снесла кирпичную кладку у дома и перевернуласьСмотреть фотографии
16:00
«Выстрел памяти» прогремел в Волгограде в честь Дня Героев ОтечестваСмотреть фотографии
15:01
Банк «Открытие»: 18% жителей ЮФО планируют завести счет или карту в юаняхСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде улица Дымченко обрастает льдом из-за подземного фонтанаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
«Ростелеком» стал «платиновым» работодателем по версии ForbesСмотреть фотографии
13:47
Угонщик такси ввязался в погоню с полицией и устроил массовое ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:27
В Волгограде арестовали имущество ТСН и ТСЖ за долги по воде и теплу: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Под Волгоградом экс-глава поселения стал обвиняемым за неисполнение решения судаСмотреть фотографии
12:07
Волгоградцы раскупили все дорогие билеты на поезд Деда МорозаСмотреть фотографии
11:37
В Советском районе Волгограда коммунальные реки затопили институт, школу и бомбоубежищеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:12
В Волгоградской области бездомные псы стали реже болеть бешенствомСмотреть фотографии
10:58
Двое рецидивистов в Волгограде попались на взломе иномаркиСмотреть фотографии
10:31
Гигабит в секунду: «Ростелеком» подключил к оптическому интернету волгоградского производителя агрохимииСмотреть фотографии
09:53
Можно ли победить коррупцию? Волгоградцы вспомнили о китайском методе, Чапаеве и СталинеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Инженер в Волгограде попала в кредитную кабалу после звонка мошенникаСмотреть фотографии
09:16
Срок «жизни» таких – пара дней: полиция Волгограда задержала очередного курьера мошенниковСмотреть фотографии
08:46
РПН: количество нападений диких животных на волгоградцев выросло на 31%Смотреть фотографии
08:24
Приставы арестовали имущество компании-должника под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:59
Членов семей участников СВО устроят на работу за счет бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде определили поставщика новогодних подарков для детей на 19 миллионовСмотреть фотографии
20:56
«Открытие Авто»: сразу 14 популярных моделей автомобилей с пробегом подешевели в ноябреСмотреть фотографии
20:48
Тайная смена руководства произошла в Волгоградской академии МВДСмотреть фотографии
20:11
Под Волгоградом выясняют причину внезапной смерти второклассницыСмотреть фотографии
 