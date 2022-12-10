«Открытие Авто»: большинство автовладельцев ЮФО готовы платить за проезд по платной трассе не более 500 рублей





63% автовладельцев Южного федерального округа пользуются платными трассами с разной степенью интенсивности. Более половины опрошенных полагают, что в их регионе платных дорог достаточно. Подавляющее большинство не готово платить за разовый проезд по платной трассе более 500 рублей и не поддерживает идею повышения стоимости проезда по платным дорогам. Таковы результаты опроса, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»)*.

Ровно половина водителей ЮФО ездит по платным дорогам несколько раз в год, 4% - раз в месяц, 6% - несколько раз в месяц, 2% - несколько раз в неделю и 1% - ежедневно.Одновременно велик процент тех (37%), кто в принципе не ездит по платным трассам. Чаще других ожидаемо используют скоростные диаметры молодые автолюбители в возрасте 18-25 лет (70% опрошенных) и мужчины (55% опрошенных), реже всего – водители старше 55 лет (45%) и женщины (52%).

52% считают, что в их регионе достаточно скоростных трасс. 48%, напротив, полагают, что скоростных трасс нее хватает. Мужчины отмечают нехватку скоростных трасс несколько чаще, чем женщины (54% против 48%).

86% опрошенных не согласны с предложением об увеличении предельной стоимости проезда по платным трассам для легковых автомобилей с 3 руб. до 5-8 руб. за один километр. Они считают, что стоимость проезда и так высокая. 14% согласны на повышение стоимости проезда в случае, если платных трасс станет больше. Повышение стоимости проезда по платным трассам для легковушек поддерживают 23% автолюбителей в возрасте 18-25 лет и лишь 10% среди тех, кому 56 лет и больше.

Среди основных преимуществ платных трасс (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты чаще всего называли высокое качество таких дорог (48%), более высокую скорость передвижения (34%), отсутствие светофоров (31%), отсутствие светофоров (33%), лучшую пропускную способность дорог (28%), продуманную организацию движения (21%) и малое количество транспорта (16%).

Важно отметить, что стоимость проезда по платным трассам является решающим критерием для автомобилистов при выборе маршрута. 90% респондентов не готовы тратить за разовый проезд по платной трассе более 500 рублей (даже в Московском регионе, где эта доля самая низкая, за этот наиболее приемлемый ценовой диапазон проголосовали 77%). Еще 8% опрошенных могут «раскошелиться» максимум на 1000 рублей. 1% согласны платить за однократный проезд до 2000 рублей. И наконец, 2% автовладельцев заявили, что любят комфорт в поездке и потому готовы заплатить любую сумму за проезд по платной дороге: более щедрыми оказались женщины, чем мужчины (3% против 1%), и водители в категориях от 18 до 40 лет (3%).

— Правительство России продолжает реализовать амбициозные планы по расширению количества платных трасс. С одной стороны, это позволяет улучшить транспортное сообщение между городами, с другой, как показывает опрос, водители все-таки обеспокоены стоимостью проезда, что может стать сдерживающим фактором для роста спроса на использование платных дорог, — отметил лидер трайба Автофинанс «Открытие Авто» Денис Сорокин.

*Опрос проводился 26 ноября - 1 декабря среди 1520 автовладельцев в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.