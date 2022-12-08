«Он может замерзнуть»: в Урюпинске спасают лебедя со сломанным крылом

В Урюпинске Волгоградской области объявлена акция по спасению молодого лебедя, который не смог улететь с сородичами в теплые края из-за поврежденного крыла. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, птица осталась в полном одиночестве на озере Ильмень в хуторе Безплемяновский.

– Пока водоем полностью не промерз, лебедь еще плавает, – переживают урюпинцы. – Но, когда озеро полностью покроется льдом, птица погибнет – или от холода, или от голода, или станет добычей хищников.

В Урюпинске просят откликнуться всех, кто может поймать птицу и дать ей временный кров.

Напомним, в сентябре урюпинцы спасли лебедя с травмированной шеей, который обитал на озере Подпесочное. Его передали в реабилитационный центр «Птичий остров».

Фото Типичный Урюпинск VK