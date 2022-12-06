Мэрия опубликовала карту елочных базаров в Волгограде

В Волгограде стартовала подготовка елочных базаров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мэрию города-героя, к открытию готовятся около 80 торговых точек.

— Места продажи хвойников включены в схему, а также соответствуют всем необходимым требованиям безопасности и удобства для горожан, — заверили в городской администрации.

Уточняется, что точки начнут открываться по мере готовности предпринимателей. Приобрести главный новогодний атрибут можно будет во всех районах областной столицы.

Узнать, где находится ближайший к дому елочный базар можно, воспользовавшись интерактивной картой.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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