Житель Волгограда убил сожительницу и добровольно сдался полиции





В Волгограде 55-летний житель поселка 4-й Участок в Краснооктябрьском районе подозревается в убийстве своей сожительницы. Накануне во время ссоры волгоградец не совладал с эмоциями и схватился за нож.

– Во время конфликта, желая прекратить его, мужчина взял нож и нанес им несколько ударов в ногу своей сожительницы, после чего покинул квартиру, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Вернувшись спустя непродолжительное время, волгоградец обнаружил, что женщина мертва и сообщил об этом в полицию.

Причиной смерти волгоградки стала потеря крови.

В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Житель Волгоград задержан, с его участием проводятся следственные действия.