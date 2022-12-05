Волгоградец Александр Обманов снялся в главной роли в антиутопии «1984»









Выпускник Волгоградского государственного института искусств и культуры и школы драмы Германа Сидакова снялся в фильме Дианы Ринго по книге Джорджа Оуэрелла «1984». Как сообщили ИА «Высота 102» в режиссерской группе, 33-летний Александр Обманов после окончания института он переехал в Москву, где снимается в популярных фильмах и сериалах, включая «Т-34», «Заключение», «The Телки». Предыдущий фильм «КАРАнтин» режиссёра Дианы Ринго, где Александр снялся в главной роли вместе с заслуженным артистом РФ Анатолием Белым, был представлен на Золотом Глобусе в США.





Талантливого и эффектного артиста часто сравнивают с Голливудским актёром Хоакин Фениксом.





Антиутопия «1984» от режиссёра Ринго выйдет на экраны в 2023 году. В этом фильме волгоградец сыграл протагониста математика, который должен решить чрезвычайно важное вселенское уравнение.





Трейлер фильма «1984» вышел в ноябре. В фильме также снялись Диана Ринго, Алексей Шаранин, Владислав Кувицын, Сергей Буданов, Антон Бирюков, Сергей Никитин, Владимир Иваний, Алексей Шамаев и Илья Дрознин.



