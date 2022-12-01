Общество

Из Волгограда в Шарм-эль-Шейх улетел полный туристов чартер

Общество 01.12.2022 17:28
0
01.12.2022 17:28


Сегодня, 1 декабря  из Волгограда улетел на курорт Шарм-Эль-Шейх первый чартер авиакомпании Nordwind Airlines. На  Boeing 737-800, который приземлился в аэропорту Египта точно по расписанию, не было ни одного свободного места – загрузка рейса составила 100%, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского аэропорта.

Авиарейсы организовала авиакомпания совместно с туроператором PEGAS Touristik.  Следующий рейс в Шарм Эль Шейх запланирован на 11 декабря 2022 года, далее – каждые 10 дней.

Фото сайта Волгоградского аэропорта

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.12.2022 17:37
Общество 01.12.2022 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 14:41
Общество 01.12.2022 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 13:26
Общество 01.12.2022 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 12:56
Общество 01.12.2022 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 12:14
Общество 01.12.2022 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 11:28
Общество 01.12.2022 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 10:26
Общество 01.12.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 10:21
Общество 01.12.2022 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 09:49
Общество 01.12.2022 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2022 08:31
Общество 01.12.2022 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2022 21:50
Общество 30.11.2022 21:50
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2022 20:06
Общество 30.11.2022 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2022 19:19
Общество 30.11.2022 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2022 19:06
Общество 30.11.2022 19:06
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2022 17:11
Общество 30.11.2022 17:11
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:03
«Я Чечню прошел!»: избивший сотрудников МБУ «Северное» в Волгограде грозился их застрелитьСмотреть фотографииCмотреть видео
19:00
В Волгограде под контролем приставов снесли автомойкуСмотреть фотографии
18:04
Светлана Смыкова назначена главврачом детской облбольницы в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:37
«Это очень опасно»: зачем детей в Волгограде решили прививать от туляремии и связано ли это с нашествием мышейСмотреть фотографии
17:28
Из Волгограда в Шарм-эль-Шейх улетел полный туристов чартерСмотреть фотографии
17:10
«Собака взяла след»: в Волгоградской области задержан иностранец с 2 килограммами героинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
«Ударила несколько раз об асфальт»: мать-детоубийцу из Волжского отправили в колонию на 2 годаСмотреть фотографии
14:41
Волгоградцы показали, как тепло вместе с деньгами исчезает в дырявых трубахСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
Больше привилегий: кофе в подарок от Tele2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:26
«Сказала, что скоро вернется»: погибшая на Украине Анастасия Савицкая представлена к ордену МужестваСмотреть фотографии
12:56
Переезд в Тракторозаводском районе Волгограда закроют 2 декабряСмотреть фотографии
12:34
В Горнорудном дивизионе компании «ЕвроХим» стартовала программа «Приведи друга»Смотреть фотографии
12:14
К орденам Мужества посмертно представлены семь участников СВО из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:41
Камеры наблюдения записали момент взрыва в ЖК «Комарово» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:28
«По просьбам общественности»: новым почетным гражданам Волгоградской области дадут по полмиллиона рублейСмотреть фотографии
11:05
Волгоградская облдума приняла дефицитный бюджет региона на 2023 годСмотреть фотографии
10:26
Заслуженный журналист РФ Николай Степыгин скончался под Волгоградом в возрасте 60 летСмотреть фотографии
10:21
Волгоградка разоблачила маскирующуюся под банк организациюСмотреть фотографии
10:11
«Мать все видела из окна»: что известно о гибели ребенка при взрыве автомобиля в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
С 1 декабря в Волгоградской области выросли тарифы на услуги ЖКХСмотреть фотографии
09:38
СК озбудил дело по факту взрыва автомобиля и гибели ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:12
В ЖК «Комарово» в Волгограде в автомобиле сгорел трехлетний ребенокСмотреть фотографии
08:31
Строитель трассы под Волгоградом нуждается в рабочихСмотреть фотографии
06:19
В Волгограде с пятой попытки продали часть Дома печати за 25 миллионовСмотреть фотографии
21:50
В горсаду Волгограда благоустроят две улицы за 95 миллионов рублейСмотреть фотографии
21:12
Правительство выделит Волгоградской области 65 миллионов на инвестпроекты в АПКСмотреть фотографии
20:38
Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 58 копеекСмотреть фотографии
20:06
Строительство коллектора не помеха: первый ледовый каток откроют в Волгограде уже 2 декабряСмотреть фотографии
19:39
«Погибнешь под копытами»: всадник грозился затоптать конем собиравшую грибы волгоградкуСмотреть фотографии
19:19
Синоптики предупредили жителей Волгоградской области о гололедеСмотреть фотографии
 