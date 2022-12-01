Из Волгограда в Шарм-эль-Шейх улетел полный туристов чартер

Сегодня, 1 декабря из Волгограда улетел на курорт Шарм-Эль-Шейх первый чартер авиакомпании Nordwind Airlines. На Boeing 737-800, который приземлился в аэропорту Египта точно по расписанию, не было ни одного свободного места – загрузка рейса составила 100%, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского аэропорта.

Авиарейсы организовала авиакомпания совместно с туроператором PEGAS Touristik. Следующий рейс в Шарм Эль Шейх запланирован на 11 декабря 2022 года, далее – каждые 10 дней.

Фото сайта Волгоградского аэропорта