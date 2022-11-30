Холодное время года – самая тяжелая пора для животных, которые обитают на улице. Поэтому тем из них, кто попадает на участок отлова и содержания животных МБУ «Северное», сотрудники стараются создать комфортные условия даже в это время года.





Готовиться к зиме в учреждении начали заранее. Так, было закуплено сено, опилки, которые используются в качестве согревающих подстилок в будках и в вольерах, а также упрощают санитарную уборку в сильный мороз.





Сотрудники учреждения придумали решение и еще одной серьезной проблемы. Так, при минусовой температуре вода в поилках постоянно замерзала. Рабочие нашли выход из положения.





– Через каждые два-три часа мы нагреваем большую емкость с водой с помощью дров, поэтому мы стараемся не допускать, чтобы в поилках был лед, даже когда на улице трещит мороз, – рассказала ИА «Высота 102» Гуля Горбунова, главный ветеринарный врач МБУ «Северное».





Перед холодами также были утеплены вольеры, в результате чего температура воздуха внутри помещений гораздо выше, чем снаружи. И самое главное – нет никаких сквозняков, которые могут вызвать простуду и осложнения у собак, особенно в послеоперационный период.





Но лучше всякой грелки для животных работает известное средство – теплая и сытная еда. Хотя бездомыши питаются в основном качественным сухим кормом, но настоящим праздником для них становится визит волонтеров, которые приезжают сюда на выходные. И не с пустыми руками. Горячая ароматная каша с кусочками мяса и субпродуктов вызывает настоящий ажиотаж среди четвероногих постояльцев участка, которые в бродячей жизни часто голодают. Причем еды волонтеры привозят столько, что хватает на всех с лихвой! Так что все хвостики остаются довольны.





И тем не менее, после того, как собаки восстановятся после стерилизации, их снова вернут на улицу, где им вновь придется бороться за свое выживание. А в морозы это делать гораздо сложнее, чем в теплое время года. Можно, конечно, пройти мимо голодных глаз, а можно кого-то спасти простым куском хлеба.





Фото, видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»