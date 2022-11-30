Общество

«Дорого, но надо»: в Волгограде хотят возвести две новые дороги

Общество 30.11.2022 15:00
0
30.11.2022 15:00


Губернатор Андрей Бочаров 30 ноября в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Волгограда озвучил планы по строительству двух новых дорожных объектов на западе областного центра. В частности, сообщает ИА «Высота 102», речь идет о развитии улично-дорожно сети в микрорайоне Семь ветров. 

Как отметил глава Волгоградской области, без достойной современной инфраструктуры сегодня невозможно представить дальнейшее развитие любого муниципального образования. И это касается не только учреждений образования и спортобъектов. В первую очередь речь идет именно о транспортной доступности. 

Мы понимаем, что без современной транспортной инфраструктуры невозможно говорить о повышении качества жизни. Здесь необходимы дополнительные развязки с выходом улицы Симонова на проспект Жукова. И решение сегодня принято — в следующем году мы приступим к строительству такого объекта, – заявил в частности Андрей Бочаров. – Вторая задача – продление улицы Хорошева. Это даст возможность большому количеству жителей добираться до проспекта. Эти задачи дорогостоящие, но решать их необходимо в любом случае. В рамках реализации проектов развития должны решаться проблемы, которые копились десятилетиями. Мы определяем трехлетний период для решения этого сгустка проблем.

При этом губернатор дал понять, что вопрос продления улицы Хорошева еще предстоит утрясти с Министерством обороны РФ в части выделения необходимого земельного участка. 

Добавим, что по сведениям администрации Волгограда  ул. Расула Гамзатова в Дзержинском районе в ближайшей перспективе соединит улицу Покрышкина и новый участок дороги по улице Хорошева.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.11.2022 14:32
Общество 30.11.2022 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.11.2022 13:48
Общество 30.11.2022 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2022 13:12
Общество 30.11.2022 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2022 11:55
Общество 30.11.2022 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.11.2022 11:42
Общество 30.11.2022 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2022 08:34
Общество 30.11.2022 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2022 07:32
Общество 30.11.2022 07:32
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2022 21:41
Общество 29.11.2022 21:41
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2022 20:51
Общество 29.11.2022 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2022 19:51
Общество 29.11.2022 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2022 19:45
Общество 29.11.2022 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2022 17:44
Общество 29.11.2022 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2022 17:22
Общество 29.11.2022 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2022 16:54
Общество 29.11.2022 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
29.11.2022 16:15
Общество 29.11.2022 16:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:00
«Дорого, но надо»: в Волгограде хотят возвести две новые дорогиСмотреть фотографии
14:37
Волгоградцы получили бесплатный доступ к книжному сервису «Строки»Смотреть фотографии
14:32
У волгоградцев остался один день на уплату без пени имущественных налоговСмотреть фотографии
14:10
Росимущество оштрафовали на 400 тысяч за мусорные завалы на «Лысой горе» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде спустя девять часов потушили пожар на складеСмотреть фотографии
13:48
Скульптура «Серп и молот» переехала с базы МБУ в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
13:34
билайн узнал, какие финансовые продукты оказались самыми востребованными в 2022 годуСмотреть фотографии
13:22
Роспотребнадзор проверит воздух на юге Волгограда из-за ЧС на складахСмотреть фотографии
13:12
Руководителя жилинспекции оштрафовали за волокиту с обращениями волгоградцевСмотреть фотографии
12:53
Невероятно, но факт: волгоградские оперативники снова обознались и задержали 14-летнего подросткаСмотреть фотографии
12:35
«Кто виновен – будут разбираться»: в МЧС заявили, что площадь пожара на юге Волгограда могла быть меньшеСмотреть фотографии
12:20
Стала известна предварительная причина пожара на складе в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде избитую сотрудницу службы отлова бездомных собак отправили на больничныйСмотреть фотографии
11:42
В Ростовской области задержан 19-летний курьер телефонных мошенников за обман трех волгоградокСмотреть фотографии
11:06
ГУ МЧС: пожар на складе в Волгограде локализован в 10.15Смотреть фотографии
10:45
«Беспринципные» расширяют влияние: новый сезон сериала покажут «Кинопоиск», START и WinkСмотреть фотографии
10:38
Масштаб пожара на складе в Кировском районе Волгограда показали с высотыСмотреть фотографии
10:11
Ситуация усложняется: для тушения склада канцтоваров в Волгограде привлекли пожарный поездСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде водителя автобуса раздавило насмерть на базе ВПАТП №7Смотреть фотографии
09:23
Центру развития гандбола в Волгограде присвоят имя Левона АкопянаСмотреть фотографии
09:10
Пожар на складе канцтоваров в Волгограде охватил 1,5 тысячи квадратных метровСмотреть фотографии
08:34
В Волгоградской области траты на беженцев из ЛНР и ДНР увеличат до 195 миллионов рублейСмотреть фотографии
07:48
«Нечем дышать»: в Волгограде вспыхнул пожар на складе с пластиковой продукциейСмотреть фотографии
07:32
«Как-то не по-божески»: старейшее кладбище Волгограда превращается в новейшую свалкуСмотреть фотографии
20:51
В Волгограде спасают от утраты необычный столетний памятникСмотреть фотографии
19:51
Иноагентов отлучат от детей, а госорганы отправят в соцсети: какие законы вступают в силу в декабреСмотреть фотографии
19:45
ККС Волгоградской области отправила в отставку председателей трех судовСмотреть фотографии
19:37
ГУ МВД: по факту избиения сотрудницы МБУ «Северное» организована проверкаСмотреть фотографии
18:15
Чужого не надо: в Волгограде ответили на замечание Соловьева по экипировке призывниковСмотреть фотографии
17:54
«Он бил исподтишка»: в промзоне Волгограда избили сотрудников МБУ «Северное»Смотреть фотографииCмотреть видео
 