«Дорого, но надо»: в Волгограде хотят возвести две новые дороги

Губернатор Андрей Бочаров 30 ноября в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Волгограда озвучил планы по строительству двух новых дорожных объектов на западе областного центра. В частности, сообщает ИА «Высота 102», речь идет о развитии улично-дорожно сети в микрорайоне Семь ветров.

Как отметил глава Волгоградской области, без достойной современной инфраструктуры сегодня невозможно представить дальнейшее развитие любого муниципального образования. И это касается не только учреждений образования и спортобъектов. В первую очередь речь идет именно о транспортной доступности.

– Мы понимаем, что без современной транспортной инфраструктуры невозможно говорить о повышении качества жизни. Здесь необходимы дополнительные развязки с выходом улицы Симонова на проспект Жукова. И решение сегодня принято — в следующем году мы приступим к строительству такого объекта, – заявил в частности Андрей Бочаров. – Вторая задача – продление улицы Хорошева. Это даст возможность большому количеству жителей добираться до проспекта. Эти задачи дорогостоящие, но решать их необходимо в любом случае. В рамках реализации проектов развития должны решаться проблемы, которые копились десятилетиями. Мы определяем трехлетний период для решения этого сгустка проблем.

При этом губернатор дал понять, что вопрос продления улицы Хорошева еще предстоит утрясти с Министерством обороны РФ в части выделения необходимого земельного участка.

Добавим, что по сведениям администрации Волгограда ул. Расула Гамзатова в Дзержинском районе в ближайшей перспективе соединит улицу Покрышкина и новый участок дороги по улице Хорошева.