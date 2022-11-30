Общество

«Как-то не по-божески»: старейшее кладбище Волгограда превращается в новейшую свалку

Общество 30.11.2022 07:32
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30.11.2022 07:32

Метр за метром свалка на улице Новоузненской поглощает территорию кладбища в Ворошиловском районе, которое краеведы называют старейшим в городе. Со слов жителей расположенного через дорогу частного сектора, горы мусора стали появляться здесь после прихода регоператора. 



Уже 37 лет я живу на этой улице и не помню такого безобразия, – рассказала корреспондентам ИА «Высота 102» жительница Новоузненской Ирина. – Дело в том, что региональный оператор установил прямо на территории кладбища бункер для сбора отходов и и один пластиковый контейнер, которые регулярно переполняются. А дальше – наша волгоградская классика: приезжает машина вытряхивает из емкостей мусор, а все, что вывалилось и осталось рядом, остается на растерзание бродячим собакам, коих у нас здесь развелось немерено. Ночами псы воют и грызутся. Так и живем. 


Корреспонденты ИА «Высота 102» побывали на Новоузненской и лично убедились в словах горожан. На старейшем кладбище Волгограда обветшавшие кресты соседствуют с мусорными кучами.

Здесь, конечно, давно никого не хоронят. Но надо же понимать, что здесь находятся могилы наших предков. За некоторыми захоронениями до сих пор присматривают родственники. И одновременно по территории кладбища снуют собаки, разносит ветром отходы, – сокрушаются волгоградцы. – Как-то это, согласитесь, не по-божески.  


До недавнего времени, говорит Ирина, по поводу свалки на территории кладбища она вела переписку с местными чиновниками и «Ситиматиком».

Добивалась своего – приезжали и убирали. Но так сложилось, что в семье возникли трудности и у меня совсем сегодня не осталось свободного времени. А свалка не ждет и разрастается в размерах. Может быть, хоть благодаря СМИ на проблему обратят внимание, –  надеется горожанка. – Нужно же иметь хоть какую-то совесть. 

 

По сведениям краеведа Романа Шкоды, кладбище в Ворошиловском районе появилось в Царицыне в начале прошлого века и, вероятнее всего, было открыто до 50-х годов. По свидетельству Шкоды, здесь захоронены тысячи человек, о чем свидетельствую сохранившиеся холмики. 

– Под этими холмиками лежат жители Царицына и довоенного Сталинграда. Эти люди своими глазами видели Александро-Невский собор, своими ногами пересекали старый Астраханский мост, видели Белую армию, входящую в город летом 1919 года и уходящую из него зимой 1920-го. Сначала смотришь на этот вид как на что-то, возможно, пугающее, непривлекательное, но потом понимаешь: это — наше, родное, эти люди строили наш город до нас, они — наши предки, кому-то по крови, а кому-то — по месту рождения или жительства<...> Есть дореволюционные памятники. Кладбище явно «застраивалось» со стороны Череповецкой, постепенно расширяясь вдаль. Поэтому все старые памятники расположены именно в этой части (и частично погребены мусоркой), – писал о кладбище краевед на портале Царицын.рф. 


Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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