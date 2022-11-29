Новым спортивным директором «Ротора» стал Андрей Дуров

Общество 29.11.2022 17:44
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29.11.2022 17:44
Волгоградский «Ротор» определился с кандидатурой спортивного директора. Им стал 45-летний Андрей Дуров - воспитанник волгоградского футбола, сообщили сегодня, 29 ноября, в клубе.
Дуров официально вступил в должность. Напомним, он сменил на этой должности Федора Щербаченко, который ушел из клуба в октябре 2022 года по взаимному согласию сторон.
Справка:
Андрей Дуров прошел прошёл путь от спортинтерната до главной команды «Ротор». Также играл за «СКА-Энергию», «КАМАЗ» и «Урал». В Первенстве России провел 490 игр, забил 27 мячей. В 1998-1999г. выступал за юношеские, молодежную и олимпийскую сборную России. Мастер спорта. Имеет тренерскую лицензию B-UEFA. Работал старшим и главным тренером в ФК «Смоленск».
С 1991 по 1998 год обучался в Волгоградской государственной академии физической культуры (ВГАФК), является бакалавром физической культуры, а также бакалавром по направлению менеджмент. После завершения игровой карьеры работал в молодежном футболе старшим тренером «Академии Ротор». До прихода в «Ротор» трудился в структуре Российского Футбольного Союза.
Фото: СК «Ротор»
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