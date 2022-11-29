Общество

Волгоградцы смогут получать товары из европейских интернет-магазинов и маркетплейсов

Общество 29.11.2022 17:22
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29.11.2022 17:22



Почта России запустила доставку в города РФ товаров из европейских интернет-магазинов и маркетплейсов. В официальном сообщении организации указано, что получить заказ можно в любом из 38 000 отделений по всей стране или курьером в более чем 14 000 населенных пунктов.
- Воспользоваться новой услугой могут клиенты Почта Global – партнёра Почты по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок. Сервис открывает российским покупателям доступ к крупнейшим магазинам и маркетплейсам, включая Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, и европейским сайтам Zara, H&amp;M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других брендов, - сообщает сегодня, 29 ноября, Почта России.
Все заказанные в Европе товары поступают на склад партнера в Берлине, а оттуда уже в Россию. Сроки доставки из Германии в РФ составят от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления.
Оплатить заказ на Почта Global можно российской банковской картой. В стоимость доставки включено хранение на складе оператора до 90 дней. Дополнительно клиенты могут заказать фотографии прибывших товаров, чтобы убедиться в их сохранности, а также проверку комплектности и работоспособности покупки.

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