Волгоградцы смогут получать товары из европейских интернет-магазинов и маркетплейсов









Почта России запустила доставку в города РФ товаров из европейских интернет-магазинов и маркетплейсов. В официальном сообщении организации указано, что получить заказ можно в любом из 38 000 отделений по всей стране или курьером в более чем 14 000 населенных пунктов.

- Воспользоваться новой услугой могут клиенты Почта Global – партнёра Почты по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок. Сервис открывает российским покупателям доступ к крупнейшим магазинам и маркетплейсам, включая Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa, и европейским сайтам Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и других брендов, - сообщает сегодня, 29 ноября, Почта России.

Все заказанные в Европе товары поступают на склад партнера в Берлине, а оттуда уже в Россию. Сроки доставки из Германии в РФ составят от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления.

Оплатить заказ на Почта Global можно российской банковской картой. В стоимость доставки включено хранение на складе оператора до 90 дней. Дополнительно клиенты могут заказать фотографии прибывших товаров, чтобы убедиться в их сохранности, а также проверку комплектности и работоспособности покупки.



