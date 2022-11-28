







Прокуратура помогла охотнику-инвалиду в Волгоградской области получить денежное вознаграждение за добычу волка и шакалов.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, инвалид II группы обратился в надзорное ведомство с жалобой на бездействие облкомприроды по выплате вознаграждения.

В ходе проверки установлено, что ведомство в рамках мероприятий по регулированию численности диких животных в регионе объявило о выплате вознаграждения за добычу волка или шакала.

С августа по октябрь 2020 года охотник добыл 46 шакалов и одного волка на 143 тысячи рублей, но деньги ему не выплатили.

По результатам проверки в суд было предъявлено исковое заявление о взыскании в пользу инвалида указанной суммы. Иск прокуратура выиграла. В настоящее время судебное решение фактически исполнено.



