Общество 28.11.2022 16:00
0
28.11.2022 16:00
Прокуратура помогла охотнику-инвалиду в Волгоградской области получить денежное вознаграждение за добычу волка и шакалов.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, инвалид II группы обратился в надзорное ведомство с жалобой на бездействие облкомприроды по выплате вознаграждения.
В ходе проверки установлено, что ведомство в рамках мероприятий по регулированию численности диких животных в регионе объявило о выплате вознаграждения за добычу волка или шакала.
С августа по октябрь 2020 года охотник добыл 46 шакалов и одного волка на 143 тысячи рублей, но деньги ему не выплатили.
По результатам проверки в суд было предъявлено исковое заявление о взыскании в пользу инвалида указанной суммы. Иск прокуратура выиграла. В настоящее время судебное решение фактически исполнено.
Волгоградстат зафиксировал свадебный бум в первый месяц мобилизации28.11.2022 20:31
Общество 28.11.2022 20:31
Три района Волгограда обесточат во вторник 29 ноября28.11.2022 19:21
Общество 28.11.2022 19:21
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине Дмитрием Коноваловым28.11.2022 18:59
Общество 28.11.2022 18:59
В Волгограде на три дня закроют железнодорожный переезд28.11.2022 18:21
Общество 28.11.2022 18:21
Более 50 мам из Волгограда научились готовить блюда из меню детских садов28.11.2022 17:13
Общество 28.11.2022 17:13
«Яндекс» в Волгограде заблокировал таксиста за отказ привезти полбаклажки пива клиентке28.11.2022 17:00
Общество 28.11.2022 17:00
«В квартире – 60 градусов!»: злополучный дом в Волгограде заливает кипятком28.11.2022 11:56
Общество 28.11.2022 11:56
УФАС вскрыло в Волгограде и Твери картельный сговор при реконструкции цирков28.11.2022 10:31
Общество 28.11.2022 10:31
Волгоградцев призывают ничего не покупать 28 ноября28.11.2022 09:51
Общество 28.11.2022 09:51
В Волгоградской области готовят взрывников28.11.2022 09:21
Общество 28.11.2022 09:21
28 ноября энергетики обесточат 5 районов Волгограда27.11.2022 21:17
Общество 27.11.2022 21:17
Жителей Волгоградской области предупредили о воздушной тревоге27.11.2022 19:23
Общество 27.11.2022 19:23
На Волгоградскую область надвигается похолодание до -12 °С27.11.2022 17:49
Общество 27.11.2022 17:49
Горки и самый большой каток: в ЦПКиО Волгограда 7 декабря откроют зимний сезон27.11.2022 14:47
Общество 27.11.2022 14:47
«Ставит под угрозу защиту Отечества»: запасника из Волгограда судят за обман призывной комиссии27.11.2022 14:20
Общество 27.11.2022 14:20