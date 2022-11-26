В театре Волгограда состоялась премьера едва не пострадавшего от цензуры спектакля









Волгоградский НЭТ показал нашумевший спектакль «Страсти по Тилю» через три месяца после скандала со снятием его с репертуара якобы из-за цензуры.













- 25 ноября НЭТ выпустил премьеру «Страсти по Тилю» по легендарной пьесе Григория Горина в постановке московского режиссера Александра Баркара. Зрители посмотрели четырехчасовой спектакль на едином дыхании, увидели в нем отсылки к легендарному «Тилю» Марка Захарова и узнали в героях прошлого самих себя, - сообщили сегодня, 26 ноября, в театре.













Здесь отмечают, что зритель был поражен масштабностью постановки, зрелищностью, сценографией, оригинальностью декораций, огромным количеством великолепных костюмов, музыкальным сопровождением, танцевальными номерами и, разумеется, гениальным текстом пьесы Григория Горина, которая и спустя десятки лет воспринимается современно, иронично и актуально.

Напомним, скандал разразился после того, как телеведущая и журналист Ксения Собчак сообщила о том, что постановка по произведению Григория Горина снята с репертуара театра из-за цензуры. Обсуждалась версия, что спектакль отменили якобы из-за призывов к революции.

Тогда руководитель НЭТа Ангелина Шершень поясняла, что спектакль всего лишь перенесен. Причиной переноса, по ее словам, явилось увольнение двух актрис, а также проблемы с поставкой светового оборудования.

Фото: Волгоградский НЭТ



