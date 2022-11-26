В театре Волгограда состоялась премьера едва не пострадавшего от цензуры спектакля

Общество 26.11.2022 15:46
0
26.11.2022 15:46
Волгоградский НЭТ показал нашумевший спектакль «Страсти по Тилю» через три месяца после скандала со снятием его с репертуара якобы из-за цензуры.
- 25 ноября НЭТ выпустил премьеру «Страсти по Тилю» по легендарной пьесе Григория Горина в постановке московского режиссера Александра Баркара. Зрители посмотрели четырехчасовой спектакль на едином дыхании, увидели в нем отсылки к легендарному «Тилю» Марка Захарова и узнали в героях прошлого самих себя, - сообщили сегодня, 26 ноября, в театре.
Здесь отмечают, что зритель был поражен масштабностью постановки, зрелищностью, сценографией, оригинальностью декораций, огромным количеством великолепных костюмов, музыкальным сопровождением, танцевальными номерами и, разумеется, гениальным текстом пьесы Григория Горина, которая и спустя десятки лет воспринимается современно, иронично и актуально.
Напомним, скандал разразился после того, как телеведущая и журналист Ксения Собчак сообщила о том, что постановка по произведению Григория Горина снята с репертуара театра из-за цензуры. Обсуждалась версия, что спектакль отменили якобы из-за призывов к революции.
Тогда руководитель НЭТа Ангелина Шершень поясняла, что спектакль всего лишь перенесен. Причиной переноса, по ее словам, явилось увольнение двух актрис, а также проблемы с поставкой светового оборудования.
Фото: Волгоградский НЭТ
Максимально реалистично: в учебном центре под Волгоградом готовят разведчиков26.11.2022 12:48
Общество 26.11.2022 12:48
Дорожники ликвидировали трещину на Астраханском мосту в Волгограде26.11.2022 11:32
Общество 26.11.2022 11:32
В Волгограде в протоколах собраний жильцов МКД нашли подростка и умерших жильцов26.11.2022 08:43
Общество 26.11.2022 08:43
Жителям Херсона в Волгоградской области выдадут по 100 тысяч и обеспечат жильем25.11.2022 20:46
Общество 25.11.2022 20:46
И три человека за столом: в Волгограде почти решили, каким будет Сурский сквер25.11.2022 19:59
Общество 25.11.2022 19:59
В Волгоградской области к 28 ноября ожидают похолодание до -5 градусов25.11.2022 19:48
Общество 25.11.2022 19:48
Волгоградские депутаты обсудили с железнодорожниками развитие региона25.11.2022 19:18
Общество 25.11.2022 19:18
Волгоградец пытался отсудить за три лопнувших шарика целое состояние25.11.2022 15:21
Общество 25.11.2022 15:21
Депутаты ГД защитят русский язык от иностранщины25.11.2022 12:21
Общество 25.11.2022 12:21
Прощай, полковник Сандерс!: волгоградские рестораны KFC сменят вывески после смены собственника25.11.2022 12:10
Общество 25.11.2022 12:10
Фантомного поставщика мяса, рыбы и молока в 8 регионов РФ выявили в Волгограде25.11.2022 11:34
Общество 25.11.2022 11:34
Массовые беспорядки в колонии под Волгоградом подавили в ходе учений25.11.2022 09:32
Общество 25.11.2022 09:32
Не верят в пенсию: почти половина волгоградцев согласна на серую зарплату25.11.2022 08:41
Общество 25.11.2022 08:41
Волгоградский Роспотребнадзор добился закрытия четырех сайтов по торговле табаком25.11.2022 08:05
Общество 25.11.2022 08:05
«И дожди не помеха»: на севере Волгограда назло непогоде и запретам тлеют тонны мусора25.11.2022 07:29
Общество 25.11.2022 07:29