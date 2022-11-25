В Волгоградской области к 28 ноября ожидают похолодание до -5 градусов

В отдельных районах Волгоградской области, согласно краткосрочному прогнозу синоптиков, к понедельнику, 28 ноября, температура воздуха в дневное время может опустить до отметки -5 градусов. Устойчивые заморозки в ночное время ожидаются уже с предстоящей субботы.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Волгоградского ЦГМС, 26 ноября в регионе существенных осадков не ожидается. Однако днем ожидается достаточно крепкий восточный – до 18 м/с. Температура воздуха днем в субботу ожидается в разных районах в пределах от +2 до +7 градусов.

В ночь на 27 ноября, сообщают волгоградские синоптики, температура в отдельных районах Волгоградской области опуститься до -3 градусов. Днем в воскресенье в Волгоградской области при ветре с порывами до 13 метров прогнозируют от -1 до +4 градусов.

В понедельник, 28 ноября, ветер будет прохладным – восточным и северо-восточным 5-10 м/с. Температура воздуха днем ожидается в пределах от 0 до -5 градусов.

В центре «Фобос» краткосрочный прогноз отличается от прогноза Волгоградского ЦГМС. Так, здесь сообщают, что порывы ветра в регионе 26 ноября не будут превышать 13 метров в секунду, а вот давление будет немного выше нормы.

– 27 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, – сообщают в «Фобосе». – Ночью и днем от +2 до +4 градусов. 28 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Ночью и днем от -1 до +1 , ветер восточный, умеренный.

29 ноября, сообщают специалисты федерального центра, в Волгоградской области ожидается ясная погода: ночью -3 до -5 градусов, днем от -1 до +1 градуса, ветер восточный, умеренный.