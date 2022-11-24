Жителей Котово Волгоградской области в очередной раз ужаснула жидкость, которая уже второй день течет из кранов под видом воды. Шокирующими фотографиями с ИА «Высота 102» поделились жильцы домов №№ 6,12 по ул. Разина, ул. Синельникова, 4, домов №№74,78 и 82 по ул. Коммунистической, ул. Свердлова, 2.

– Это не вода, это жидкая глина. Вот что нам подает «Водоканал», – негодуют котовчане. – Такую воду даже в унитаз нельзя сливать, не то, чтобы посуду мыть. Но мы такие грязевые ванны не заказывали!

– Как же мне купать грудничка? - едва не плачет молодая женщина, проживающая в доме №2 по ул. Свердлова.

Возмущенные горожане тут же стали звонить в диспетчерскую «Водоканала».

– Дежурная стала успокаивать, мол, это пожарные забрали досуха всю воду из гидрантов и подняли глину, – рассказывают котовчане. – Нам предложили подождать немного, пока уляжется муть. Но ждем уже два дня!





Напомним, в Котово сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением. Горожан измучили постоянные порывы на сетях и отвратительное качество воды, которая подается в квартиры.





С 2019 по 2022 года на участках водопровода холодного водоснабжения Филино-Котово, который находится в аварийном состоянии, произошло 76 порывов и повреждений. На днях по иску прокуратуры суд обязал администрацию городского поселения реконструировать дырявый водопровод.

Однако жители города предполагают, что до реального исполнения решения суда могут пройти годы.

Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово