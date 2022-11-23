В Волгограде Сергей Сивоконь покинул концессии тепло- и водоснабжения

В Волгограде Сергей Сивоконь покидает должности директора «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решения, опубликованные в отрытом доступе.

Так, в частности, на сайте «Концессии водоснабжения» сообщается следующее:

– В соответствии с п.12.1. ст. 12 Устава ООО «Концессии водоснабжения» принять решение о досрочном прекращении 24 ноября 2022 года полномочий Директора ООО «Концессии водоснабжения» Сивоконя Сергея Ивановича. Согласовать соглашение о расторжении трудового договора с Директором ООО «Концессии водоснабжения» Сивоконем Сергеем Ивановичем согласно Приложению №1 к настоящему решению.

Аналогичное сообщение опубликовано и на сайте компании «Концессии теплоснабжения».

В пресс-службе концессий подтвердили факт увольнения Сергея Сивоконя.

– С завтрашнего дня Сергей Иванович Сивоконь больше не является директором ООО «Концессий теплоснабжения» и ООО «Концессий водоснабжения» на основании заявления об увольнении по собственному желанию, – прокомментировали в пресс-службе.

Предположительно должность директора компаний займет Дмитрий Цыбульников. В настоящее время последний занимает пост первого заместителя Сергея Сивоконя.