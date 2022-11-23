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Ставил «Сильву» и «Летучую мышь»: в Волгограде 24 ноября простятся с бывшим главным балетмейстером музтеатра

Общество 23.11.2022 17:01
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23.11.2022 17:01


О кончине бывшего коллеги сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском музыкальном театра – 21 ноября ушел из жизни Сергей Варламов, бывший солист балета, главный балетмейстер театра и член Союза театральных деятелей РФ. Ему было 65 лет. 

Сергей Георгиевич Варламов окончил Московский институт хореографии при Государственной академии славянской культуры. В 1975 году был приглашен в балетную труппу Горьковского государственного театра оперы и балета, работал артистом балета в Кишинёвском государственном театре оперы и балета, руководителем балетной труппы Московского госцирка.

В Волгоградский театр музыкальной комедии Сергей Варламов был приглашён в качестве солиста балета, на высоком художественном уровне на сцене театра им исполнен большой репертуар сольных и ансамблевых партий в спектаклях опереточной и оперной классики, в мюзиклах и музыкальных комедиях.

С 1993 по 2000 годы он являлся солистом, а позже и главным балетмейстером Северского музыкального театра.

Свою творческую карьеру Сергей Георгиевич Варламов продолжил в Волгоградском музыкальном театре, а с 2010 по 2014 годы возглавлял балетную труппу театра в качестве главного балетмейстера. Выступил постановщиком хореографии в опереттах «Мистер Икс», «Сильва» И. Кальмана, «Летучая мышь» И. Штрауса, операх «Амок» Б. Синкина, «Бал-маскарад» Дж. Верди, «Любовный напиток» Г. Доницетти, музыкальных сказках «Малыш и Карлсон» Ю. Энтина, «Новогодние чудеса» А. Смирнова, балета «Вальпургиева ночь» Ш. Гуно и многих других.

Сергей Георгиевич Варламов был очень искренним, добрым и талантливым человеком, его всегда любили зрители, уважали коллеги, а созданные им сценические образы и постановки дарили радость и светлые чувства, говорится в опубликованном на сайте театра некрологе.

В последние годы Сергей Георгиевич уже не работал в театре, но всегда интересовался новыми работами своих коллег, радовался их творческим успехам.

Сергей Георгиевич Варламов будет похоронен на Димитриевском кладбище Центрального района завтра, 24 ноября. 


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