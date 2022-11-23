Мать и дочь отравились угарным газом в Волгограде









Женщина и ее 12-летняя дочь надышались в своей квартире угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, тревожный вызов поступил из многоквартирного дома на улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда.

- По предварительной информации, угарный газ образовался из-за неисправной газовой колонки. С отравлением в 25-ю больницу доставлены 36-летняя женщина и ее 12-летняя дочь, - сообщил собеседник агентства.

Причины случившегося уточняются.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в свою очередь уточнили, что состояние пострадавших стабильное, средней степени тяжести.



