Мать и дочь отравились угарным газом в Волгограде

Общество 23.11.2022 12:21
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23.11.2022 12:21
Женщина и ее 12-летняя дочь надышались в своей квартире угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, тревожный вызов поступил из многоквартирного дома на улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда.
- По предварительной информации, угарный газ образовался из-за неисправной газовой колонки. С отравлением в 25-ю больницу доставлены 36-летняя женщина и ее 12-летняя дочь, - сообщил собеседник агентства.
Причины случившегося уточняются.
В комитете здравоохранения Волгоградской области в свою очередь уточнили, что состояние пострадавших стабильное, средней степени тяжести.
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