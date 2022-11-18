В Волгограде после ЧП в пойме новую трубу проложат двумя способами

В Волгограде в пойме реки Царицы после коммунальной аварии на канализационном коллекторе, оставившей без воды Ворошиловский и Советский районы города, уложат полкилометра новой трубы. Как сообщает ИА «Высота 102», обводную нитку смонтируют двумя способами.

— Подрядной организацией, выполняющей обустройство обводной нитки коллектора в пойме реки Царицы, принято решение проложить часть линии открытым способом, — пояснили в пресс-службе мэрии Волгограда. — Основная часть 500-метровой нитки в соответствии с изначальными планами будет выполнена методом горизонтального направленного бурения, но 150-метровый отрезок, проходящий по территории поймы, уложат классическим способом.

Как уточнили в городской администрации, при предварительном обследовании участка выявлено большое количество коммуникаций, на которые, учитывая характер грунтов, будет создано чрезмерное давление при использовании установки ГНБ. Отмечается, что именно техническое решение по работе открытым способом на локальном участке позволит избежать риска деформации сторонних инженерных коммуникаций.

— К настоящему времени уже определены точки входа и выхода обводной нитки коллектора: это приемные камеры, расположенные в створах улицы Советской и улицы Циолковского, — добавили в горадмине.

Сообщается, что в границах участков будущих работ производят разбор брусчатки и временная пересадка растений. По завершении монтажа все обещают вернуть на прежнее место. Также по окончании комплекса мероприятий общественные пространства, где производился монтаж, полностью благоустроят.

Согласно информации из открытых источников, открытый метод прокладки трубопровода и канализаций заключается в выкапывании траншей нужной глубины с их последующим укреплением и размещением самих труб. Горизонтально направленное бурение (закрытая прокладка трубопровода) в свою очередь представляет собой высокотехнологичный процесс, реализуемый благодаря использованию буровых комплексов. При помощи навигационного оборудования, придающего нужное направление, пробуривается пилотная скважина. Затем она расширяется до необходимых размеров, а затем происходит укладка труб.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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