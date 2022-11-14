В ночь на 15 ноября в Волгоградской области ударят морозы до -7









Похолодание до -7 градусов ожидается в ночь на 15 ноября в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», такой прогноз опубликовал Волгоградский ЦГМС. В областном центре ночная температура будет чуть ниже – от -2 до-5 градусов. При этом в Волгоградской области сохранится сильный ветер – до 12 метров в секунду.





Днем в регионе также будет ветрено и холодно – от -3 до +2. В Волгограде ожидается от 0 до +2 градусов.





Но 16 и 17 ноября погода в регионе будет еще хуже – в некоторых районах прогнозируют снег, дождь со снегом, туман, изморозь и морось. И это – при сохранении ветра с порывами до 14 метров в секунду.