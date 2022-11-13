Общество

Снег и штормовой ветер: на Волгоградскую область надвигается резкое похолодание

Общество 13.11.2022 08:03
0
13.11.2022 08:03


Новая неделя принесет в Волгоградскую область значительное похолодание и штормовой ветер. Как сообщает ИА «Высота 102», в отдельные ночи температура за окном опустится до -7 °С. В середине недели синоптики обещают снег. 

— Завтра, 14 ноября, по области пройдут небольшие дожди. Днем без осадков. Ветер северо-западного направления с порывами до 16-21 м/с, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В ночные часы по региону 0...+5 °С, днем воздух прогреется до +1...+6 °С.

Но уже во вторник, 15 ноября, как уточнили специалисты, область ждет резкое похолодание. Существенные осадки маловероятны, ветер северо-западный со скоростью 8-13 м/с. В ночные часы -2...-7 °С, днем +3...-2 °С.

В Волгограде завтра, 14 ноября, прогнозируют  штормовой ветер с порывами до 16-21 м/с  и без осадков. Ночью в областном центре 2...+4 °С, днем до +3...+5 °С.

— 15 ноября в городе-герое без существенных осадков. Ветер северо-западного направления 8-13 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -2...-4 °С, днем температура составит 0...-2 °С, — добавили в Волгоградском гидрометцентре. 

По информации портала Gismeteo, с 14 по 20 ноября в Волгограде ожидается пасмурная погода с дождями и снегом. Ночные температуры уйдут в стабильный минус. Днем на новой неделе столбики термометров покажут всего +1...+4 °С, а к выходным в дневные часы уже -3...-5 °С. Осадки в виде снега ожидаются ближе к выходным. В пятницу прогнозируют снег с дождем, в субботу пройдет небольшой снег. 

Сегодня в городе на Волге обещают ураган и дожди. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +9...+11 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.11.2022 08:49
Общество 13.11.2022 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2022 20:34
Общество 12.11.2022 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2022 19:03
Общество 12.11.2022 19:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2022 15:24
Общество 12.11.2022 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.11.2022 09:54
Общество 12.11.2022 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2022 07:48
Общество 12.11.2022 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2022 21:28
Общество 11.11.2022 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2022 20:59
Общество 11.11.2022 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2022 19:57
Общество 11.11.2022 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2022 18:13
Общество 11.11.2022 18:13
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2022 16:55
Общество 11.11.2022 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.11.2022 16:13
Общество 11.11.2022 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2022 15:51
Общество 11.11.2022 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2022 15:50
Общество 11.11.2022 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2022 15:22
Общество 11.11.2022 15:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:49
Был в синей куртке с капюшоном: в Волгограде пятые сутки ищут пропавшего 15-летнего подросткаСмотреть фотографии
08:03
Снег и штормовой ветер: на Волгоградскую область надвигается резкое похолоданиеСмотреть фотографии
21:15
Можно остаться без потомства: волгоградцев предупредили о канцерогенном красном перце из ИранаСмотреть фотографии
20:34
Ураган до 22 метров в секунду обрушится на Волгоградскую область 13 ноябряСмотреть фотографии
19:35
Под Волгоградом нашли тело пропавшего 71-летнего пенсионераСмотреть фотографии
19:03
Житель Волгоградской области сам залатал яму, разбив в ней бамперСмотреть фотографии
18:11
Максим Решетников похвалил власти Волгоградской области за низкую безработицуСмотреть фотографии
17:24
«Лупила по голове и спине»: в Волгоградской области 2-летняя девочка с 5-летним братом попали в больницуСмотреть фотографии
16:40
Министр экономразвития Максим Решетников пообещал поддержку волгоградскому бизнесуСмотреть фотографии
15:27
Двух жителей Городища наградили за спецоперациюСмотреть фотографии
15:24
Банк «Открытие»: 79% жителей ЮФО считают, что страна сможет заместить иностранные технологииСмотреть фотографии
14:33
Министру РФ Максиму Решетникову показали в Волгограде, как закаляется стальСмотреть фотографии
13:47
"На НЭТ желающих нет": конкурс на реставрацию театра за полмиллиарда в Волгограде провалился из-за отсутствия заявокСмотреть фотографии
11:49
В Волжском увековечат память погибшего в боях за Антоновский мост Героя России Дениса СорокинаСмотреть фотографии
11:14
95 миллиардов рублей собрали налоговики в бюджет Волгоградской области за 10 месяцевСмотреть фотографии
10:49
Дирекция "Волгоград Арены" снова отказалась от двух новых футбольных полейСмотреть фотографии
09:54
В Волгоград прилетел министр РФ Максим РешетниковСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде КАМАЗ на переходе снес пожилого мужчинуСмотреть фотографии
08:53
Мобилизованные в Волгоградской области устроили засаду на танкиСмотреть фотографии
08:28
В Волжском грозившему зарезать директора школьнику продлили арест на 2 месяцаСмотреть фотографии
07:48
«Лошадей уже не надо»: детям из шести хуторов Волгоградской области вернули школьный автобусСмотреть фотографии
21:28
«Сестра уже нашлась»: в Волгоградской области разыскивают 14-летнюю девочкуСмотреть фотографии
20:59
Мобилизованным на острове Зеленый под Волгоградом показали представлениеСмотреть фотографии
20:38
Глава поселения Волгоградской области пошел под суд из-за фиктивного ремонта дорогиСмотреть фотографии
20:11
Первая компания подала заявку на получение волгоградских трамваев в концессиюСмотреть фотографии
19:57
Масштабная зачистка началась в пойме Царицы после ЧП на коллектореСмотреть фотографии
19:23
Побирался на развитие бизнеса: полиция разыскивает жертв 32-летнего мошенника в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:13
«Это просто какие-то кровопийцы»: жителя Волгограда поставила «на счетчик» каршеринговая фирмаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Банк «Открытие»: 62% жителей ЮФО поддерживают возможное появление цифрового рубляСмотреть фотографии
16:13
Губернатор Волгоградской области по телефону поздравил с 85-летием владыку ГерманаСмотреть фотографии
 