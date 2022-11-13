Новая неделя принесет в Волгоградскую область значительное похолодание и штормовой ветер. Как сообщает ИА «Высота 102», в отдельные ночи температура за окном опустится до -7 °С. В середине недели синоптики обещают снег.

— Завтра, 14 ноября, по области пройдут небольшие дожди. Днем без осадков. Ветер северо-западного направления с порывами до 16-21 м/с, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В ночные часы по региону 0...+5 °С, днем воздух прогреется до +1...+6 °С.

Но уже во вторник, 15 ноября, как уточнили специалисты, область ждет резкое похолодание. Существенные осадки маловероятны, ветер северо-западный со скоростью 8-13 м/с. В ночные часы -2...-7 °С, днем +3...-2 °С.

В Волгограде завтра, 14 ноября, прогнозируют штормовой ветер с порывами до 16-21 м/с и без осадков. Ночью в областном центре 2...+4 °С, днем до +3...+5 °С.

— 15 ноября в городе-герое без существенных осадков. Ветер северо-западного направления 8-13 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -2...-4 °С, днем температура составит 0...-2 °С, — добавили в Волгоградском гидрометцентре.

По информации портала Gismeteo, с 14 по 20 ноября в Волгограде ожидается пасмурная погода с дождями и снегом. Ночные температуры уйдут в стабильный минус. Днем на новой неделе столбики термометров покажут всего +1...+4 °С, а к выходным в дневные часы уже -3...-5 °С. Осадки в виде снега ожидаются ближе к выходным. В пятницу прогнозируют снег с дождем, в субботу пройдет небольшой снег.

Сегодня в городе на Волге обещают ураган и дожди. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +9...+11 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»