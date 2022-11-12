Житель Волгоградской области сам залатал яму, разбив в ней бампер

Общество 12.11.2022 19:03
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12.11.2022 19:03
Житель Новоаннинского района Волгоградской области самостоятельно отремонтировал дорогу, попав в яму на своем автомобиле. Как сообщает ИА «Высота 102», машина, которой управлял мужчина, угодила на улице Первомайской райцентра в выбоину, глубина которой была около 25 сантиметров. В результате бампер автомобиля получил повреждения.
Расстроенный водитель, тем не менее, решил обезопасить от подобной участи других жителей райцентра и, как смог, залатал яму, набросав туда камни.
Пользователи соцсетей при этом отмечают, что, если обычные люди делают работу за чиновников, возникает вопрос об их профпригодности.
Фото Новоаннинский сегодня VK
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