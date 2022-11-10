Волгоградские синоптики спрогнозировали потепление до +13 градусов

Установившаяся в Волгоградской области 10 ноября солнечная погода принесет в регион потепление на ближайшие три дня. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз Волгоградского ЦГМС.

Так, по сведениям синоптиков, в пятницу, 11 ноября, в Волгограде и области вновь не ожидается никаких осадков.

– Предстоящей ночью, с 10 на 11 ноября, и утром в пятницу местами возможен туман. Порывы ветра не превысят 9 метров в секунду, – сообщают специалисты. – Воздух при прояснении днем в пятницу прогреется в районах до +11 градусов, в Волгограде – до +9 градусов.





На той же отметке столбики уличных термометров в Волгоградской области задержатся и в первый выходной день. При этом 12 ноября в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду в отдельных районах, а в областном центре – до 14 метров в секунду.

– 13 ноября температура воздуха днем в Волгограде составит около 12 градусов тепла, а в южных районах Волгоградской области возможно потепление до +13, – говорится в прогнозе. – Порывы ветра могут достигать в этот день 22 метров в секунду по области и 20 метров в секунду в Волгограде.