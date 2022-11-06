Общество

В Волгоградской области создадут особую экономическую зону за 2 млрд

Общество 06.11.2022 12:33
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06.11.2022 12:33


В Волгоградской области появится особая экономическая зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Химпром». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление правительства РФ, соответствующая инфраструктура стоимостью не менее 1 миллиарда 820 миллионов рублей должна появиться до 2024 года. 

— Предприятия — резиденты особой экономической зоны в Волгоградской области наладят производство метанола, уксусной кислоты, биопротеинов, химических средств защиты растений и другой продукции, — сообщается на сайте правительства РФ. 

Постановление о создании экономической зоны подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Уточняется, что на сегодняшний день о своем намерении работать в ОЭЗ заявили пять предприятий. Резиденты проинвестируют в свои проекты свыше 91 миллиарда рублей и создадут 837 рабочих мест. 

— Появление особой экономической зоны в Волгоградской области в перспективе должно восстановить ее позиции как одного из регионов — лидеров по производству химической продукции, — добавляется в официальном сообщении правительства России. 

Согласно постановлению Правительства России, создание особой экономической зоны «Химпром» планирутеся на территории Волгограда на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа. 

Также Мишустин постановил «принять к сведению обязательства администрации Волгоградской области об осуществлении в период до 2024 года строительства инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры ОЭЗ промышленно-производственного типа за счет средств бюджета Волгоградской области в размере не менее 1820 млн. рублей».

Справка 

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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