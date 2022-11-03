Самолет над Волгоградской областью сообщил о ЧП с пассажиром

Общество 03.11.2022 11:58
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03.11.2022 11:58
Экстренную посадку пришлось запрашивать над Волгоградской областью капитану воздушного судна, следующего по маршруту Москва-Сочи. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, на борту самолета А-321 срочная медицинская помощь понадобилась 50-летнему пассажиру.
Самолет благополучно приземлился на незапланированный аэродром в Астрахани в 22.33. Больного мужчину в крайне тяжелом состоянии передали медикам. По предварительной информации, у пассажира открылось кровотечение.
В Сочи самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Астрахани сегодня, 3 октября, в 00:12.
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