Самолет над Волгоградской областью сообщил о ЧП с пассажиром









Экстренную посадку пришлось запрашивать над Волгоградской областью капитану воздушного судна, следующего по маршруту Москва-Сочи. Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, на борту самолета А-321 срочная медицинская помощь понадобилась 50-летнему пассажиру.

Самолет благополучно приземлился на незапланированный аэродром в Астрахани в 22.33. Больного мужчину в крайне тяжелом состоянии передали медикам. По предварительной информации, у пассажира открылось кровотечение.

В Сочи самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Астрахани сегодня, 3 октября, в 00:12.



