ВТЗ поддержал грантовый проект по социальной адаптации молодежи с ментальными нарушениями

Актуально 03.11.2022 09:02
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03.11.2022 09:02
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), выступил партнером грантового проекта «Мир открытых возможностей» Волжского общественного благотворительного фонда (ВОБФ) «Дети в беде». В рамках этой работы ВТЗ оказывает ежемесячную финансовую поддержку фонду для организации трансфера молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) до места реабилитации и обратно.
Благодаря ВБФ «Дети в беде» 38 молодых людей с ОВЗ для психологической и трудовой адаптации посещают площадку «Аптекарский огород». Это универсальная пространственная среда для улучшения качества жизни инвалидов детства через программы реабилитации средствами садовой терапии. Вместе с педагогами участники проекта высаживают рассаду цветов, пряных трав, кустарников, что помогает раскрыть способности, раскрепоститься, найти общий язык со сверстниками.
— Очень важно, что в нашем регионе на постоянной основе реализуются благотворительные и общественно значимые проекты, помогающие людям с ограниченными возможностями подготовиться к дальнейшей жизни в обществе, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
ВТЗ является официальным партнером проекта «Мир открытых возможностей» и многолетним партнером ВОБФ «Дети в беде». Кроме того, ВТЗ ежегодно выделяет средства для приобретения новогодних и других подарков подопечным фонда, оказывает и иные меры поддержки.
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