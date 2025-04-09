



В Волгограде создатели первого в России сериала, посвященного началу вооруженного конфликта на территории Украины, – «Ополченский романс» встретились с руководителями и сотрудниками УФСБ и ПУ ФСБ России по Волгоградской области, представителями других силовых и надзорных ведомств. Как сообщает ИА «Высота 102», встреча проходила на базе Волгоградской академии МВД России.

В Волгоград приехали, российский режиссер, кинопродюсер, актер и сценарист Юсуп Бахшиев, продюсер и актер сериала, ветеран боевых действий в Нагорном Карабахе Сергей Васильев и консультант сериала, начальник штаба разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии ДНР Александр Крештоп.





Создатели сериала рассказали о том, как проходили съемки, какой была главная задача авторов, а также в целом о событиях на Донбассе с 2014 года. Чекисты задали интересующие вопросы – в том числе, о роли подобных проектов в борьбе с фальсификацией истории и формировании правильных взглядов общества на происходящее на мировой арене в наши дни.

Отметим, что в основу сериала лег сборник рассказов Захара Прилепина «Ополченский романс» 2020 года. Книга стала результатом переосмысления прожитых автором в Донбассе военных лет. Главная художественная особенность сериала – реальные невыдуманные истории, кадры хроники, которые позволяют напомнить зрителю о том, что всё снятое – не художественный вымысел, а реконструкция реальных событий, происходящих в наши дни.