Общество

Создатели сериала «Ополченский романс» встретились с чекистами в Волгограде

Общество 09.04.2025 20:21
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09.04.2025 20:21


В Волгограде создатели первого в России сериала, посвященного началу вооруженного конфликта на территории Украины, – «Ополченский романс» встретились с руководителями и сотрудниками УФСБ и ПУ ФСБ России по Волгоградской области, представителями других силовых и надзорных ведомств. Как сообщает ИА «Высота 102», встреча проходила на базе Волгоградской академии МВД России.

В Волгоград приехали, российский режиссер, кинопродюсер, актер и сценарист Юсуп Бахшиев,  продюсер и актер сериала, ветеран боевых действий в Нагорном Карабахе Сергей Васильев и консультант сериала, начальник штаба разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии ДНР Александр Крештоп.


Создатели сериала рассказали о том, как проходили съемки, какой была главная задача авторов, а также в целом о событиях на Донбассе с 2014 года.  Чекисты задали интересующие вопросы – в том числе, о роли подобных проектов в борьбе с фальсификацией истории и формировании правильных взглядов общества на происходящее на мировой арене в наши дни.

Отметим, что в основу сериала лег сборник рассказов Захара Прилепина «Ополченский романс» 2020 года. Книга стала результатом переосмысления прожитых автором в Донбассе военных лет. Главная художественная особенность сериала – реальные невыдуманные истории, кадры хроники, которые позволяют напомнить зрителю о том, что всё снятое – не художественный вымысел, а реконструкция реальных событий, происходящих в наши дни.

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