Силовики изъяли автомобили у четырех волгоградцев

Общество 09.04.2025 14:25
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09.04.2025 14:25
Четыре автомобиля, владельцы которых являются должниками по исполнительным производствам, изъяты сотрудниками Главного управления ФССП России по Волгоградской области на минувшей неделе в рамках межведомственного рейда на территории областного центра. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, рейд проводился совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и ГУ МВД.
Всего были проверены владельцы более 150 транспортных средств. У 11 из них арестовано имущество, в том числе 10 автомобилей. Чтобы не лишиться имущества на колесах, жители региона на месте оплатили задолженность на общую сумму 270 тысяч рублей.
К примеру, два водителя из Центрального и Тракторозаводского районов Волгограда после ареста автомобилей погасили долги по налогам. Первый оплатил на месте 114 тысяч рублей, второй — 107 тысяч.
Четверо жителей региона не смогли найти необходимые средства. В итоге они лишились своих автомобилей, которые были изъяты и направлены на спецстоянку.
Среди них - автомобиль Лада Приора, принадлежащий жителю Краснооктябрьского района. Мужчина накопил долги на сумму 2 млн рублей по различным категориям исполнительных производств. За миллионный долг автомобиля Hyundai Accent лишился житель Дзержинского района. Мужчина не оплатил более 50 штрафов ГИБДД и не исполнил обязательства по кредитным договорам. Задолженность в размере 500 тысяч рублей накопила жительница Кумылженского района. Ее Hyundai Solaris арестован и изъят на парковке около торговой точки. Арестованные автомобили пройдут процедуру оценки и будут выставлены на торги.
Фото УФСПП по Волгоградской области
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