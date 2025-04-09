



В Волжском прокуратура готовится передать в суд уголовное дело о смертельном столкновении Volkswagen Tiguan и «Лады» у городского кладбища №2. Как сообщает ИА «Высота 102», 41-летнему местному жителю, находившемуся за рулём иномарки, грозит до 12 лет тюрьмы.

- В 19:30 11 февраля 2025 года в состоянии алкогольного опьянения мужчина сел за руль своего автомобиля Volkswagen Tiguan и направился в магазин. Следуя по улице Паромной города Волжского, превышая допустимую скорость, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2110», - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

От полученных травм 51-летний водитель «Лады» скончался на месте, его 52-летней супруге был нанесён тяжкий вред здоровью и потребовалось длительное лечение.

Как впоследствии выяснилось, весь день мужчина распивал спиртное, а когда алкоголь закончился, поспешил в магазин.

Отметим, вину в содеянном волжанин признал. Ещё на этапе следствия на его автомобиль был наложен арест. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области