В Волгоград на три дня прибыл иммерсивный музей на колесах «Поезд Победы»: фото





Сегодня, 9 апреля, на железнодорожный вокзал «Волгоград I» прибыл первый в мире интерактивный музей на колесах «Поезд Победы». Как сообщает V102.RU, состав задержится в городе-герое до 11 апреля, после чего отправится в Калач-на-Дону и пробудет там с 12 по 13 апреля.

Интерактивная выставка, размещенная в движущемся поезде, является частью мероприятий, приуроченных к 80-летнему юбилею годовщины Великой Победы. Передвижной состав включает в себя 10 тематических вагонов, посвященных разным этапам Великой Отечественной войны. Одними из первых познакомились с уникальной выставкой представители городской и областной администрации, а также волгоградские школьники и ветераны.









– Сегодня остался ровно месяц до великого исторического события – победы советского народа над фашистской Германией. Я считаю, что традиционное прибытие такого поезда является важным событием в плане сохранения исторической памяти, чтобы молодежь видела, какой ценой дались нам Победа и мир на земле, – сказал председатель регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов Александр Струков.

На входе в поезд каждому посетителю выдаются наушники и аудиогид от лица машинистки по имени Лидия в исполнении актрисы озвучания и дубляжа Екатерины Гусевой. Погрузиться в атмосферу и прочувствовать тяжесть испытаний советского народа помогают 50 видеопроектов, 18 видеостен, 12 тач-столов, звуковые и вибродинамики, а также восковые фигуры, которые невозможно отличить от живого человека.









– У нас есть тематические вагоны, которые идут от мирного времени, продолжаются значимыми вехами в Великой Отечественной войне, а заканчивается интерактивная выставка победой. В этом году наш музей на колесах посетил более 50 городов по всей России. В каждом городе мы стоим от одного до трех дней - ажиотаж очень большой. Вся экскурсия занимает 40 минут, в ходе которых посетители проходят все 10 вагонов. За полный рабочий день, с 10:00 до 19:00, мы успеваем принять где-то 1,5 тысячи человек, – рассказала администратор «Поезда Победы» Бабанова Анастасия.









В выставочных вагонах отражены периоды мирного времени, событий в Брестской крепости, отправка солдат на фронт, преступления японских карательных подразделений, «Нюрнбергский процесс», а также тематические вагоны - «концлагерь», санитарный вагон, банно-прачечный поезд, бронепоезд и штабной вагон. Завершающим вагоном в музее на колесах является изображение победы в войне. Как отмечают сами посетители, самой впечатляющей экспозицией для всех стал вагон с заключенными из концлагерей.









– Для меня самый тяжелый вагон, где везут в поезде военнопленных. На это было очень тяжело смотреть. Картины изображают весь ужас и атмосферу преступлений, - поделился своими впечатлениям ученик кадетского класса школы №93 Александр Иванов. – Я интересуюсь историей Великой Отечественной войны, поэтому посещаю различные мероприятия, связанные с этим событием. Такие мероприятия важны, чтобы подростки помнили и чтили память погибших солдат, которые отдали свою жизнь для нашего мирного неба над головой.

























Фото: Леонид Луночкин