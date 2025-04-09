Общество

Волгоградцев предупредили о воде с запахом в период паводка

Общество 09.04.2025 20:36
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09.04.2025 20:36


В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области напомнили об ухудшении качества питьевой воды в период паводка. Как сообщили ИА «Высота 102» в РПН, весеннее половодье представляет реальную угрозу здоровью населения, так как с талыми водами в источники питьевого водоснабжения - реки, родники и  колодцы могут поступить химические, органические и биологические загрязнения.
Особенно это опасно, если недалеко от источника питьевого водоснабжения расположены свалки мусора, скотомогильники, нефтебазы, склады или предприятия по производству ядохимикатов и пестицидов. Спрогнозировать, насколько сильно будет загрязнена вода в паводковый период, сложно.
Часто в паводковый период мутность речной воды с 2 мг/л может возрастать до 100–150 мг/л, цветность с 5 градусов может увеличиться до 70 градусов.
Чтобы качество воды оставалось в пределах действующих нормативов и санитарных правил, контролирующие организации и лаборатории водоканала ведут усиленный контроль за качеством воды, поступающей в водопроводную сеть. Усиленный мониторинг проводится также на очистных сооружениях. Иногда даже приходится увеличивать дозы хлора, чтобы вода соответствовала действующим нормативам. К сожалению, эта необходимая мера приводит к тому, что у воды появляется запах, сама она становится мутной.
Через загрязненную воду человек может заразиться кишечными инфекциями и гепатитом А. Поэтому санитарные врачи проводят постоянный мониторинг качества питьевой воды на предмет ее безопасности.

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