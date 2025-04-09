Волгоградцев предупредили о воде с запахом в период паводка





В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области напомнили об ухудшении качества питьевой воды в период паводка. Как сообщили ИА «Высота 102» в РПН, весеннее половодье представляет реальную угрозу здоровью населения, так как с талыми водами в источники питьевого водоснабжения - реки, родники и колодцы могут поступить химические, органические и биологические загрязнения. В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области напомнили об ухудшении качества питьевой воды в период паводка. Как сообщили ИА «Высота 102» в РПН, весеннее половодье представляет реальную угрозу здоровью населения, так как с талыми водами в источники питьевого водоснабжения - реки, родники и колодцы могут поступить химические, органические и биологические загрязнения.

Особенно это опасно, если недалеко от источника питьевого водоснабжения расположены свалки мусора, скотомогильники, нефтебазы, склады или предприятия по производству ядохимикатов и пестицидов. Спрогнозировать, насколько сильно будет загрязнена вода в паводковый период, сложно. Особенно это опасно, если недалеко от источника питьевого водоснабжения расположены свалки мусора, скотомогильники, нефтебазы, склады или предприятия по производству ядохимикатов и пестицидов. Спрогнозировать, насколько сильно будет загрязнена вода в паводковый период, сложно.

Часто в паводковый период мутность речной воды с 2 мг/л может возрастать до 100–150 мг/л, цветность с 5 градусов может увеличиться до 70 градусов. Часто в паводковый период мутность речной воды с 2 мг/л может возрастать до 100–150 мг/л, цветность с 5 градусов может увеличиться до 70 градусов.

Чтобы качество воды оставалось в пределах действующих нормативов и санитарных правил, контролирующие организации и лаборатории водоканала ведут усиленный контроль за качеством воды, поступающей в водопроводную сеть. Усиленный мониторинг проводится также на очистных сооружениях. Иногда даже приходится увеличивать дозы хлора, чтобы вода соответствовала действующим нормативам. К сожалению, эта необходимая мера приводит к тому, что у воды появляется запах, сама она становится мутной. Чтобы качество воды оставалось в пределах действующих нормативов и санитарных правил, контролирующие организации и лаборатории водоканала ведут усиленный контроль за качеством воды, поступающей в водопроводную сеть. Усиленный мониторинг проводится также на очистных сооружениях. Иногда даже приходится увеличивать дозы хлора, чтобы вода соответствовала действующим нормативам. К сожалению, эта необходимая мера приводит к тому, что у воды появляется запах, сама она становится мутной.